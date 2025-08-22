$41.380.02
21 августа, 14:24 • 20053 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 23377 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 29018 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 17831 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 30063 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 69876 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 77888 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 80547 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 102459 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 232845 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
рф завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне против Украины

Киев • УНН

 • 128 просмотра

россия привлекла не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне против Украины в первые шесть месяцев 2025 года. Иностранцы служат «одноразовым ресурсом» в штурмовых подразделениях, где высокая смертность.

рф завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне против Украины

В первые шесть месяцев 2025 года россия завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне против Украины. Об этом сообщают представители проекта "Хочу жить", передает УНН.

Детали

По данным источников, несмотря на усилия властей Туркменистана по противодействию российской вербовочной деятельности, российские структуры продолжают набирать граждан этой страны в свои штурмовые подразделения. Хотя общее количество идентифицированных наемников из Туркменистана является наименьшим среди стран Центральной Азии, темпы их вербовки с 2023 года ежегодно растут.

рф активно использует обещания финансовых выплат и упрощенное получение гражданства как главные стимулы для иностранцев. В то же время реальность для завербованных заключается в высокой смертности среди штурмовых подразделений, где иностранцы в основном выполняют роль "одноразового ресурса".

Командиры российских подразделений безразличны к массовой гибели своих солдат, а на иностранцев из стран Азии они вообще смотрят как на одноразовый материал. Для иностранных наемников нет мест в тыловых частях, штабах или хотя бы на блокпостах. Все они попадают в штурмовую пехоту и первыми идут в "мясные штурмы".

- отмечается в сообщении.

Украина призывает правительства государств, чьих граждан россия пытается привлечь к войне, а также международное сообщество принять все возможные меры для прекращения этой практики. В МИД также напомнили, что иностранцам, которых россияне отправили на фронт, следует обращаться к проекту "Хочу жить".

Напомним, что Украина призывает правительства всех стран, чьих граждан рф вербует для участия в войне, а также все мировое сообщество, приложить все возможные усилия, чтобы прекратить эту преступную практику

- подчеркивают представители проекта.

Напомним

Недавно правоохранители задержали двух несовершеннолетних, совершивших теракт в Житомире, что привело к гибели мужчины. Завербованные россиянами подростки изготовили самодельное взрывное устройство, начинив его гайками.

Вероника Марченко

Война в Украине
Министерство обороны Украины
Туркменистан
Центральная Азия
Украина