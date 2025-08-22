рф завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне против Украины

В первые шесть месяцев 2025 года россия завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне против Украины. Об этом сообщают представители проекта "Хочу жить", передает УНН.

По данным источников, несмотря на усилия властей Туркменистана по противодействию российской вербовочной деятельности, российские структуры продолжают набирать граждан этой страны в свои штурмовые подразделения. Хотя общее количество идентифицированных наемников из Туркменистана является наименьшим среди стран Центральной Азии, темпы их вербовки с 2023 года ежегодно растут.

рф активно использует обещания финансовых выплат и упрощенное получение гражданства как главные стимулы для иностранцев. В то же время реальность для завербованных заключается в высокой смертности среди штурмовых подразделений, где иностранцы в основном выполняют роль "одноразового ресурса".

Командиры российских подразделений безразличны к массовой гибели своих солдат, а на иностранцев из стран Азии они вообще смотрят как на одноразовый материал. Для иностранных наемников нет мест в тыловых частях, штабах или хотя бы на блокпостах. Все они попадают в штурмовую пехоту и первыми идут в "мясные штурмы".

Украина призывает правительства государств, чьих граждан россия пытается привлечь к войне, а также международное сообщество принять все возможные меры для прекращения этой практики. В МИД также напомнили, что иностранцам, которых россияне отправили на фронт, следует обращаться к проекту "Хочу жить".

