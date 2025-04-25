росія вербує жінок з різних країн для виробництва дронів Shahed - Bloomberg

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 10850 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 18051 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 24566 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

09:10 • 24386 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
07:40 • 31589 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 65074 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 55000 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 89269 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 85779 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 97671 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
32%
744 мм
Популярнi новини

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

25 квітня, 04:58 • 43089 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 37418 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

07:41 • 15698 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

08:04 • 20301 перегляди

У підмосков'ї підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф

09:29 • 8342 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 24564 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 65071 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 122916 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 288683 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 178485 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 37427 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 37210 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 44645 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 76154 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 105380 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

росія вербує жінок з різних країн для виробництва дронів Shahed - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2560 перегляди

росія активно залучає іноземних жінок до роботи на заводах, що виробляють дрони Shahed, якими атакують Україну. Їм пропонують роботу з зарплатою до 860 доларів в місяць.

росія вербує жінок з різних країн для виробництва дронів Shahed - Bloomberg

росіяни вербують молодих жінок з усього світу для роботи на своїх заводах, які виробляють дрони. Цими дронами окупанти атакують українські міста і вбивають українців. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

На початку квітня близько 60 людей, серед яких – молоді жінки і їхні батьки, зібралися в Університеті Ботсвани, де відбулась зустріч зі своїми співвітчизниками. Вони закликали цих жінок зібратися і переїхати до міста алабуга у татарстані.

Цим жінкам запропонували працювати в рамках проекту Alabuga Start: там пропонують "знайти офіційну добре оплачувану роботу та створити яскраве майбутнє".

Щоб взяти участь в проекті, кандидати повинні скласти тести з "бізнес-симуляції" та базової російської мови, а також мати середню освіту, дійсний паспорт і медичну довідку. Програма передбачає проживання в хостелі за 44 долари на місяць і початкову місячну зарплату до 860 доларів.

Формально ці жінки мають працювати техніками та офіціантками, але фактично вони займаються створенням ударних дронів Shahed — 136, якими росіяни тероризують Україну.

Продажі Alphabet перевершили прогнози на тлі здобутків реклами у пошуку Google25.04.25, 12:55 • 5304 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаНовини Світу
Bloomberg L.P.
Шахед-136
Україна
Brent
$65.74
Bitcoin
$94,523.20
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,303.66
Ethereum
$1,787.63