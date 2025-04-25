росія вербує жінок з різних країн для виробництва дронів Shahed - Bloomberg

росіяни вербують молодих жінок з усього світу для роботи на своїх заводах, які виробляють дрони. Цими дронами окупанти атакують українські міста і вбивають українців. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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На початку квітня близько 60 людей, серед яких – молоді жінки і їхні батьки, зібралися в Університеті Ботсвани, де відбулась зустріч зі своїми співвітчизниками. Вони закликали цих жінок зібратися і переїхати до міста алабуга у татарстані.

Цим жінкам запропонували працювати в рамках проекту Alabuga Start: там пропонують "знайти офіційну добре оплачувану роботу та створити яскраве майбутнє".

Щоб взяти участь в проекті, кандидати повинні скласти тести з "бізнес-симуляції" та базової російської мови, а також мати середню освіту, дійсний паспорт і медичну довідку. Програма передбачає проживання в хостелі за 44 долари на місяць і початкову місячну зарплату до 860 доларів.

Формально ці жінки мають працювати техніками та офіціантками, але фактично вони займаються створенням ударних дронів Shahed — 136, якими росіяни тероризують Україну.

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