Россия вербует женщин из разных стран для производства дронов Shahed - Bloomberg

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях
Эксклюзив
11:13 • 10189 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

10:48 • 16326 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

09:10 • 23375 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
07:40 • 30716 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 63824 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 54657 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 88997 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 85595 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 97472 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 181008 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
32%
744 мм
Популярные новости

В Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА: взрывы слышали в Евпатории, Ялте и Саках

25 апреля, 02:50 • 46733 просмотра

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб

25 апреля, 04:58 • 42145 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

07:29 • 35957 просмотра

Спецпосланник Трампа прибыл в москву на переговоры с путиным - росСМИ

07:41 • 14728 просмотра

Страны ЕС не спешат с предложением Еврокомиссии по увеличению расходов на оборону - Euractiv

08:04 • 19310 просмотра
публикации

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 63824 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 122120 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 287985 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 177837 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 223249 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стив Уиткофф

Кир Стармер

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

07:29 • 36177 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 36815 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 44278 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 75815 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 105080 просмотра
Актуальное

Евро

Шахед-136

Доллар США

Facebook

Калибр (семейство ракет)

Россия вербует женщин из разных стран для производства дронов Shahed - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2404 просмотра

Россия активно привлекает иностранных женщин к работе на заводах, производящих дроны Shahed, которыми атакуют Украину. Им предлагают работу с зарплатой до 860 долларов в месяц.

Россия вербует женщин из разных стран для производства дронов Shahed - Bloomberg

россияне вербуют молодых женщин со всего мира для работы на своих заводах, производящих дроны. Этими дронами оккупанты атакуют украинские города и убивают украинцев. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В начале апреля около 60 человек, среди которых – молодые женщины и их родители, собрались в Университете Ботсваны, где состоялась встреча со своими соотечественниками. Они призвали этих женщин собраться и переехать в город алабуга в татарстане.

Этим женщинам предложили работать в рамках проекта Alabuga Start: там предлагают "найти официальную хорошо оплачиваемую работу и создать яркое будущее".

Чтобы принять участие в проекте, кандидаты должны сдать тесты по "бизнес-симуляции" и базовому русскому языку, а также иметь среднее образование, действующий паспорт и медицинскую справку. Программа предусматривает проживание в хостеле за 44 доллара в месяц и начальную месячную зарплату до 860 долларов.

Формально эти женщины должны работать техниками и официантками, но фактически они занимаются созданием ударных дронов Shahed — 136, которыми россияне терроризируют Украину.

Продажи Alphabet превзошли прогнозы на фоне достижений рекламы в поиске Google25.04.25, 12:55 • 5192 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Шахед-136
Украина
Brent
$65.74
Bitcoin
$94,523.20
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,303.66
Ethereum
$1,787.63