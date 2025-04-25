Россия вербует женщин из разных стран для производства дронов Shahed - Bloomberg

россияне вербуют молодых женщин со всего мира для работы на своих заводах, производящих дроны. Этими дронами оккупанты атакуют украинские города и убивают украинцев. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В начале апреля около 60 человек, среди которых – молодые женщины и их родители, собрались в Университете Ботсваны, где состоялась встреча со своими соотечественниками. Они призвали этих женщин собраться и переехать в город алабуга в татарстане.

Этим женщинам предложили работать в рамках проекта Alabuga Start: там предлагают "найти официальную хорошо оплачиваемую работу и создать яркое будущее".

Чтобы принять участие в проекте, кандидаты должны сдать тесты по "бизнес-симуляции" и базовому русскому языку, а также иметь среднее образование, действующий паспорт и медицинскую справку. Программа предусматривает проживание в хостеле за 44 доллара в месяц и начальную месячную зарплату до 860 долларов.

Формально эти женщины должны работать техниками и официантками, но фактически они занимаются созданием ударных дронов Shahed — 136, которыми россияне терроризируют Украину.

Продажи Alphabet превзошли прогнозы на фоне достижений рекламы в поиске Google