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Сі закликав БРІКС стати миротворцем на Близькому Сході, про війну рф проти України не згадав

Київ • УНН

 • 228 перегляди

На саміті БРІКС Сі Цзіньпін запропонував об’єднанню стати миротворцем на Близькому Сході. Війну росії проти України він не згадав.

Сі закликав БРІКС стати миротворцем на Близькому Сході, про війну рф проти України не згадав

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав країни БРІКС взяти на себе миротворчу роль у війні на Близькому Сході та заявив про готовність Китаю долучитися до цього процесу. Водночас у його заяві про війну росії проти України не згадувалося, повідомляє Reuters із посиланням на китайський державний телеканал CCTV, пише УНН.

Деталі

Відповідну заяву Сі зробив під час саміту БРІКС у Нью-Делі. За його словами, війна на Близькому Сході "не служить спільним інтересам міжнародної спільноти".

Китайський лідер заявив, що Пекін готовий співпрацювати з іншими членами БРІКС у миротворчому напрямку. При цьому російське вторгнення в Україну у наведеній CCTV частині виступу Сі не згадувалося.

Китай наступного року очолить БРІКС

Сі також назвав БРІКС "провідною групою" Глобального Півдня та заявив, що об'єднання має сприяти розвитку, орієнтованому на інновації.

До БРІКС входять, зокрема, Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та росія, яка продовжує повномасштабну війну проти України.

У 2027 році Китай головуватиме в об'єднанні та прийматиме наступний саміт БРІКС.

Під час зустрічі з путіним прем'єр Індії знову закликав завершити війну в Україні12.09.26, 08:18 • 10642 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
БРІКС
Reuters
Нью-Делі
Бразилія
Індія
Південно-Африканська Республіка
Сі Цзіньпін
Китай
Україна