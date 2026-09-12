Сі закликав БРІКС стати миротворцем на Близькому Сході, про війну рф проти України не згадав

Голова КНР Сі Цзіньпін закликав країни БРІКС взяти на себе миротворчу роль у війні на Близькому Сході та заявив про готовність Китаю долучитися до цього процесу. Водночас у його заяві про війну росії проти України не згадувалося, повідомляє Reuters із посиланням на китайський державний телеканал CCTV, пише УНН.

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Відповідну заяву Сі зробив під час саміту БРІКС у Нью-Делі. За його словами, війна на Близькому Сході "не служить спільним інтересам міжнародної спільноти".

Китайський лідер заявив, що Пекін готовий співпрацювати з іншими членами БРІКС у миротворчому напрямку. При цьому російське вторгнення в Україну у наведеній CCTV частині виступу Сі не згадувалося.

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Сі також назвав БРІКС "провідною групою" Глобального Півдня та заявив, що об'єднання має сприяти розвитку, орієнтованому на інновації.

До БРІКС входять, зокрема, Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та росія, яка продовжує повномасштабну війну проти України.

У 2027 році Китай головуватиме в об'єднанні та прийматиме наступний саміт БРІКС.

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