Си призвал БРИКС стать миротворцем на Ближнем Востоке, о войне рф против Украины не упомянул
Киев • УНН
На саммите БРИКС Си Цзиньпин предложил объединению стать миротворцем на Ближнем Востоке. Войну России против Украины он не упомянул.
Глава КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя миротворческую роль в войне на Ближнем Востоке и заявил о готовности Китая присоединиться к этому процессу. В то же время в его заявлении о войне россии против Украины не упоминалось, сообщает Reuters со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV, пишет УНН.
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Соответствующее заявление Си сделал во время саммита БРИКС в Нью-Дели. По его словам, война на Ближнем Востоке "не служит общим интересам международного сообщества".
Китайский лидер заявил, что Пекин готов сотрудничать с другими членами БРИКС в миротворческом направлении. При этом российское вторжение в Украину в приведенной CCTV части выступления Си не упоминалось.
Китай в следующем году возглавит БРИКС
Си также назвал БРИКС "ведущей группой" Глобального Юга и заявил, что объединение должно содействовать развитию, ориентированному на инновации.
В БРИКС входят, в частности, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и россия, которая продолжает полномасштабную войну против Украины.
В 2027 году Китай будет председательствовать в объединении и примет следующий саммит БРИКС.
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