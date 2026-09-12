Си призвал БРИКС стать миротворцем на Ближнем Востоке, о войне рф против Украины не упомянул

$44.5551.76
ukenru
11:32 • 5370 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
10:47 • 10561 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
10:38 • 8526 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях
10:15 • 8162 просмотра
Украина стремится запустить первую систему Freyja до конца декабря — Зеленский
08:59 • 13441 просмотра
В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли
08:52 • 12972 просмотра
Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе
08:47 • 10263 просмотра
Генштаб подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области рф
08:20 • 10414 просмотра
«Крупнейший экспорт Украины в Европу — это время» — генеральный директор Fire Point
08:14 • 9872 просмотра
Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным на саммите G20 в Майами
07:03 • 12577 просмотра
Россия атаковала ночью Киевскую область дронами: один человек погиб, среди пострадавших — ребенок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.1м/с
90%
752мм
Популярные новости
Делаем всё для защиты неба — Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые проходят подготовку в КанадеVideo12 сентября, 02:30 • 12657 просмотра
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США12 сентября, 04:17 • 18673 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo12 сентября, 05:01 • 17894 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 16062 просмотра
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 15679 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 15752 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 52084 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 54342 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 74833 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 84753 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Си Цзиньпин
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Индия
Реклама
УНН Lite
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт10:44 • 2790 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto07:51 • 10136 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 16134 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 34818 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 47872 просмотра
Актуальное
BFM TV
Отопление
ATACMS
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"

Си призвал БРИКС стать миротворцем на Ближнем Востоке, о войне рф против Украины не упомянул

Киев • УНН

 • 590 просмотра

На саммите БРИКС Си Цзиньпин предложил объединению стать миротворцем на Ближнем Востоке. Войну России против Украины он не упомянул.

Си призвал БРИКС стать миротворцем на Ближнем Востоке, о войне рф против Украины не упомянул

Глава КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя миротворческую роль в войне на Ближнем Востоке и заявил о готовности Китая присоединиться к этому процессу. В то же время в его заявлении о войне россии против Украины не упоминалось, сообщает Reuters со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV, пишет УНН.

Детали

Соответствующее заявление Си сделал во время саммита БРИКС в Нью-Дели. По его словам, война на Ближнем Востоке "не служит общим интересам международного сообщества".

Китайский лидер заявил, что Пекин готов сотрудничать с другими членами БРИКС в миротворческом направлении. При этом российское вторжение в Украину в приведенной CCTV части выступления Си не упоминалось.

Китай в следующем году возглавит БРИКС

Си также назвал БРИКС "ведущей группой" Глобального Юга и заявил, что объединение должно содействовать развитию, ориентированному на инновации.

В БРИКС входят, в частности, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и россия, которая продолжает полномасштабную войну против Украины.

В 2027 году Китай будет председательствовать в объединении и примет следующий саммит БРИКС.

Во время встречи с путиным премьер-министр Индии вновь призвал завершить войну в Украине12.09.26, 08:18 • 10662 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
БРИКС
Reuters
Нью-Дели
Бразилия
Индия
Южная Африка
Си Цзиньпин
Китай
Украина