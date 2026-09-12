Глава КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя миротворческую роль в войне на Ближнем Востоке и заявил о готовности Китая присоединиться к этому процессу. В то же время в его заявлении о войне россии против Украины не упоминалось, сообщает Reuters со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV, пишет УНН.

Детали

Соответствующее заявление Си сделал во время саммита БРИКС в Нью-Дели. По его словам, война на Ближнем Востоке "не служит общим интересам международного сообщества".

Китайский лидер заявил, что Пекин готов сотрудничать с другими членами БРИКС в миротворческом направлении. При этом российское вторжение в Украину в приведенной CCTV части выступления Си не упоминалось.

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Си также назвал БРИКС "ведущей группой" Глобального Юга и заявил, что объединение должно содействовать развитию, ориентированному на инновации.

В БРИКС входят, в частности, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и россия, которая продолжает полномасштабную войну против Украины.

В 2027 году Китай будет председательствовать в объединении и примет следующий саммит БРИКС.

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