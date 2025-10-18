Розкрито ймовірний маршрут літака путіна до Будапешта на зустріч із Трампом
Київ • УНН
Видання Air Live показало ймовірний маршрут літака Володимира Путіна до Будапешта, де заплановано саміт із Дональдом Трампом. Маршрут довжиною 5000 км пролягатиме через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину, що збільшить час польоту на 3 години.
Видання Air Live показало ймовірний маршрут очільника кремля володимира путіна до Будапешта, де в найближчі тижні планується новий саміт із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, передає УНН.
Деталі
За даними видання, літак російського диктатора, ймовірно, полетить через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину.
Зазначається, що довжина маршруту путіна може становити близько 5000 км, що збільшить час польоту приблизно на 3 години порівняно з прямим маршрутом у 1500 км.
Через триваючі санкції ЄС та обмеження на використання повітряного простору росії після її вторгнення в Україну, російським урядовим літакам, включно з президентським Іл-96, заборонено літати над більшою частиною Європи. Це означає, що маршрут путіна до Угорщини має проходити повз більшість країн-членів ЄС, хоча сама Угорщина входить до цього блоку
Як пише видання, подовжений маршрут потребує тісної координації з турецькими та сербськими авіадиспетчерськими службами, а також розробки планів на випадок непередбачуваних ситуацій, пов’язаних із погодою або дипломатичними складнощами.
За інформацією Air Live, після запровадження західних обмежень на авіаперельоти на початку 2022 року російські дипломатичні літаки змушені обходити прямі маршрути і літати через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани, щоб дістатися раніше доступних пунктів за кілька годин польоту.
Так, у червні 2023 року міністр закордонних справ рф сергій лавров долав складний маршрут через Іран і Північну Африку, щоб потрапити до ПАР на зустріч BRICS.
Нагадаємо
У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.
За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, що відбудеться впродовж наступних двох тижнів у Будапешті. Лідери обговорять шляхи завершення війни в Україні.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан висловив готовність забезпечити умови для російсько-американського саміту в Будапешті.
