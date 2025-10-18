$41.640.12
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 39766 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 31179 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 36055 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 29623 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 22234 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 20774 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 17766 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 19914 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 21464 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Розкрито ймовірний маршрут літака путіна до Будапешта на зустріч із Трампом

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

Видання Air Live показало ймовірний маршрут літака Володимира Путіна до Будапешта, де заплановано саміт із Дональдом Трампом. Маршрут довжиною 5000 км пролягатиме через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину, що збільшить час польоту на 3 години.

Розкрито ймовірний маршрут літака путіна до Будапешта на зустріч із Трампом

Видання Air Live показало ймовірний маршрут очільника кремля володимира путіна до Будапешта, де в найближчі тижні планується новий саміт із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, передає УНН.

Деталі

За даними видання, літак російського диктатора, ймовірно, полетить через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину.

Зазначається, що довжина маршруту путіна може становити близько 5000 км, що збільшить час польоту приблизно на 3 години порівняно з прямим маршрутом у 1500 км.

Через триваючі санкції ЄС та обмеження на використання повітряного простору росії після її вторгнення в Україну, російським урядовим літакам, включно з президентським Іл-96, заборонено літати над більшою частиною Європи. Це означає, що маршрут путіна до Угорщини має проходити повз більшість країн-членів ЄС, хоча сама Угорщина входить до цього блоку

- йдеться у дописі.

Як пише видання, подовжений маршрут потребує тісної координації з турецькими та сербськими авіадиспетчерськими службами, а також розробки планів на випадок непередбачуваних ситуацій, пов’язаних із погодою або дипломатичними складнощами.

За інформацією Air Live, після запровадження західних обмежень на авіаперельоти на початку 2022 року російські дипломатичні літаки змушені обходити прямі маршрути і літати через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани, щоб дістатися раніше доступних пунктів за кілька годин польоту.

Так, у червні 2023 року міністр закордонних справ рф сергій лавров долав складний маршрут через Іран і Північну Африку, щоб потрапити до ПАР на зустріч BRICS.

Нагадаємо

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.

За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, що відбудеться впродовж наступних двох тижнів у Будапешті. Лідери обговорять шляхи завершення війни в Україні.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан висловив готовність забезпечити умови для російсько-американського саміту в Будапешті.

