Розкрито ймовірний маршрут літака путіна до Будапешта на зустріч із Трампом

Видання Air Live показало ймовірний маршрут очільника кремля володимира путіна до Будапешта, де в найближчі тижні планується новий саміт із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, передає УНН.

За даними видання, літак російського диктатора, ймовірно, полетить через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину.

Зазначається, що довжина маршруту путіна може становити близько 5000 км, що збільшить час польоту приблизно на 3 години порівняно з прямим маршрутом у 1500 км.

Через триваючі санкції ЄС та обмеження на використання повітряного простору росії після її вторгнення в Україну, російським урядовим літакам, включно з президентським Іл-96, заборонено літати над більшою частиною Європи. Це означає, що маршрут путіна до Угорщини має проходити повз більшість країн-членів ЄС, хоча сама Угорщина входить до цього блоку