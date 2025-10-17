Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі
Київ • УНН
Президент РФ Путін поінформував прем'єра Угорщини Орбана про розмову з президентом США Трампом. Орбан висловив готовність забезпечити умови для російсько-американського саміту в Будапешті.
Відповідну інформацію угорський прем'єр повідомив після проведення телефонної розмови з президентом рф володимиром путіним - останній поінформував Віктора Орбана про основний зміст своєї бесіди з президентом США Дональдом Трампом.
Деталі
У кремлі повідомили про що говорили очільник рф володимир путін та прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Раніше на брифінгу це анонсував прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков.
Наразі відомо про наступну інформацію:
Вказується, що глава рф путін під час телефонної розмови поінформував прем'єра угорщини Орбана про основний зміст своєї бесіди з президентом США Трампом. У свою чергу Орбан, як зазначено, "висловив готовність забезпечити умови для організації в Будапешті можливого російсько-американського саміту".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна повністю підтримує зустріч Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті.
Якщо результатом зустрічі буде мир в Україні, це буде одна з найважливіших новин цього століття
