Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі

11:03 • 2992 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 14715 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 37206 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 25744 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 57265 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 60531 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 42792 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42699 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40950 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 68299 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 21730 перегляди
Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ17 жовтня, 03:09 • 14349 перегляди
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11 • 11882 перегляди
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг07:12 • 3466 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 21107 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 37230 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 68306 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 97974 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 65869 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 89157 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Блогери
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Вашингтон
Словаччина
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 2484 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 47898 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 96288 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 72944 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 74205 перегляди
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot
Су-30
Дипломатка

Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Президент РФ Путін поінформував прем'єра Угорщини Орбана про розмову з президентом США Трампом. Орбан висловив готовність забезпечити умови для російсько-американського саміту в Будапешті.

Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі

Відповідну інформацію угорський прем'єр повідомив після проведення телефонної розмови з президентом рф володимиром путіним - останній поінформував Віктора Орбана про основний зміст своєї бесіди з президентом США Дональдом Трампом.

Деталі

У кремлі повідомили про що говорили очільник рф володимир путін та прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Раніше на брифінгу це анонсував прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков.

Наразі відомо про наступну інформацію:

Вказується, що глава рф путін під час телефонної розмови поінформував прем'єра угорщини Орбана про основний зміст своєї бесіди з президентом США Трампом. У свою чергу Орбан, як зазначено, "висловив готовність забезпечити умови для організації в Будапешті можливого російсько-американського саміту".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна повністю підтримує зустріч Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті. 

Якщо результатом зустрічі буде мир в Україні, це буде одна з найважливіших новин цього століття

- заявив Фіцо.

"Памʼятаємо помилку "Будапешту": Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки країн-партнерів21.08.25, 00:09 • 6162 перегляди

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт