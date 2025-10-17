Головний інтерес - завершення війни та справедливий мир: Фіцо підтримує зустріч Трампа та путіна у Будапешті
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна повністю підтримує зустріч Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті. Словаччина готова надати Угорщині допомогу в організації цього саміту, оскільки головний інтерес полягає у припиненні війни в Україні.
Словацький уряд "повністю" підтримує зустріч глав США та рф, крім того, за словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, його країна підтримує суверенну незалежність України, втім головний інтерес також у "припиненні війни".
Передає УНН із посиланням на TASR.
Деталі
Уряд Словацької Республіки "всіляко підтримує зустріч американського президента Дональда Трампа і президента росії Володимира Путіна", яка імовірно відбудеться в Будапешті. Словацький кабмін запропонує Угорщині будь-яку допомогу в організації цього саміту, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п'ятницю, перед спільними переговорами урядів Словаччини та України в Кошице.
Я маю багато раціональних причин і можу пояснити, чому така зустріч відбудеться і чому саме в Будапешті
Прем'єр європейської країни також додав:
Якщо результатом зустрічі буде мир в Україні, це буде одна з найважливіших новин цього століття.
За словами прем'єра, - головний інтерес полягає в тому, щоб війна припинилася і не загострювалася далі. Водночас, Словаччина підтримує:
- суверенну незалежність і територіальну цілісність України;
- європейську інтеграцію України.
Нагадаємо
Словаччина та Україна мають інтенсивні відносини, словацький уряд готує подальшу гуманітарну допомогу для України, заявив віце-прем'єр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк.