Главный интерес - завершение войны и справедливый мир: Фицо поддерживает встречу Трампа и путина в Будапеште
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна полностью поддерживает встречу Дональда Трампа и владимира путина в Будапеште. Словакия готова оказать Венгрии помощь в организации этого саммита, поскольку главный интерес заключается в прекращении войны в Украине.
Словацкое правительство "полностью" поддерживает встречу глав США и РФ, кроме того, по словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, его страна поддерживает суверенную независимость Украины, однако главный интерес также в "прекращении войны".
Передает УНН со ссылкой на TASR.
Детали
Правительство Словацкой Республики "всячески поддерживает встречу американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина", которая предположительно состоится в Будапеште. Словацкий кабмин предложит Венгрии любую помощь в организации этого саммита, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, перед совместными переговорами правительств Словакии и Украины в Кошице.
У меня есть много рациональных причин, и я могу объяснить, почему такая встреча состоится и почему именно в Будапеште
Премьер европейской страны также добавил:
Если результатом встречи будет мир в Украине, это будет одна из важнейших новостей этого века.
По словам премьера, - главный интерес заключается в том, чтобы война прекратилась и не обострялась дальше. В то же время, Словакия поддерживает:
- суверенную независимость и территориальную целостность Украины;
- европейскую интеграцию Украины.
Напомним
Словакия и Украина имеют интенсивные отношения, словацкое правительство готовит дальнейшую гуманитарную помощь для Украины, заявил вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк.