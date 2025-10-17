Орбан обеспечит условия для саммита США-РФ в Будапеште, заявили в Кремле
Президент РФ Путин проинформировал премьера Венгрии Орбана о разговоре с президентом США Трампом. Орбан выразил готовность обеспечить условия для российско-американского саммита в Будапеште.
Соответствующую информацию венгерский премьер сообщил после проведения телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным - последний проинформировал Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом.
В Кремле сообщили, о чем говорили глава РФ Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан. Ранее на брифинге это анонсировал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Сейчас известна следующая информация:
Указывается, что глава РФ Путин во время телефонного разговора проинформировал премьера Венгрии Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Трампом. В свою очередь Орбан, как отмечено, "выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна полностью поддерживает встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.
Если результатом встречи будет мир в Украине, это будет одна из важнейших новостей этого века
