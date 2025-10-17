"Твоя мама": У Білому домі грубо відповіли журналісту, який запитав, хто саме обрав Будапешт місцем для переговорів Трампа та путіна
Київ • УНН
У Білому домі речниця віднеслась зневажливо до журналіста, який запитав, чому саме Будапешт вибрали місцем наступної зустрічі Трампа та путіна.
Після оголошення Дональдом Трампом нової зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті, журналісти HuffPost звернулися до Білого дому із логічним запитанням – чому саме ця столиця обрана місцем переговорів, але у відповідь отримали лише образливі висловлювання, пише УНН.
Деталі
Як йдеться у матеріалі HuffPost, столиця Угорщини Будапешт має символічне значення для України: саме там у 1994 році було підписано Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку росії, США та Великої Британії. Втім, росія порушила ці зобов’язання, окупувавши Крим у 2014 році, розв’язавши війну на Донбасі, а у 2022-му – розпочавши повномасштабне вторгнення.
Попри таку історичну чутливість місця, офіційна реакція Білого дому виявилася неочікувано зневажливою. Коли HuffPost запитав, хто саме запропонував провести зустріч у Будапешті, прессекретар Білого дому Каролін Лівітт відповіла журналісту: "Твоя мама це зробила".
А директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг через хвилину додав ще коротше: "Твоя мама".
