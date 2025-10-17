$41.640.12
19:15 • 1182 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 3466 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 5850 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 8650 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 11073 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 13988 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 17149 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 19599 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13393 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16509 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
"Твоя мама": В Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 298 просмотра

В Белом доме пресс-секретарь пренебрежительно отнеслась к журналисту, который спросил, почему именно Будапешт выбрали местом следующей встречи Трампа и Путина.

"Твоя мама": В Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина

После объявления Дональдом Трампом новой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, журналисты HuffPost обратились в Белый дом с логичным вопросом – почему именно эта столица выбрана местом переговоров, но в ответ получили лишь оскорбительные высказывания, пишет УНН.

Детали

Как говорится в материале HuffPost, столица Венгрии Будапешт имеет символическое значение для Украины: именно там в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. Впрочем, Россия нарушила эти обязательства, оккупировав Крым в 2014 году, развязав войну на Донбассе, а в 2022-м – начав полномасштабное вторжение.

Несмотря на такую историческую чувствительность места, официальная реакция Белого дома оказалась неожиданно пренебрежительной. Когда HuffPost спросил, кто именно предложил провести встречу в Будапеште, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ответила журналисту: "Твоя мама это сделала".

А директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту добавил еще короче: "Твоя мама".

Ч. Трамп планирует обсудить с Зеленским возможность встречи украинского президента с Путиным - Белый дом

Степан Гафтко

