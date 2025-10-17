"Твоя мама": В Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина
Киев • УНН
В Белом доме пресс-секретарь пренебрежительно отнеслась к журналисту, который спросил, почему именно Будапешт выбрали местом следующей встречи Трампа и Путина.
После объявления Дональдом Трампом новой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, журналисты HuffPost обратились в Белый дом с логичным вопросом – почему именно эта столица выбрана местом переговоров, но в ответ получили лишь оскорбительные высказывания, пишет УНН.
Детали
Как говорится в материале HuffPost, столица Венгрии Будапешт имеет символическое значение для Украины: именно там в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании. Впрочем, Россия нарушила эти обязательства, оккупировав Крым в 2014 году, развязав войну на Донбассе, а в 2022-м – начав полномасштабное вторжение.
Несмотря на такую историческую чувствительность места, официальная реакция Белого дома оказалась неожиданно пренебрежительной. Когда HuffPost спросил, кто именно предложил провести встречу в Будапеште, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт ответила журналисту: "Твоя мама это сделала".
А директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг через минуту добавил еще короче: "Твоя мама".
