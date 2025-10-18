Раскрыт вероятный маршрут самолета Путина в Будапешт на встречу с Трампом
Киев • УНН
Издание Air Live показало вероятный маршрут самолета Владимира Путина в Будапешт, где запланирован саммит с Дональдом Трампом. Маршрут длиной 5000 км будет пролегать через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию, что увеличит время полета на 3 часа.
Издание Air Live показало вероятный маршрут главы кремля владимира путина в Будапешт, где в ближайшие недели планируется новый саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, передает УНН.
Детали
По данным издания, самолет российского диктатора, вероятно, полетит через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию.
Отмечается, что длина маршрута путина может составлять около 5000 км, что увеличит время полета примерно на 3 часа по сравнению с прямым маршрутом в 1500 км.
Из-за продолжающихся санкций ЕС и ограничений на использование воздушного пространства россии после ее вторжения в Украину, российским правительственным самолетам, включая президентский Ил-96, запрещено летать над большей частью Европы. Это означает, что маршрут путина в Венгрию должен проходить мимо большинства стран-членов ЕС, хотя сама Венгрия входит в этот блок
Как пишет издание, удлиненный маршрут требует тесной координации с турецкими и сербскими авиадиспетчерскими службами, а также разработки планов на случай непредвиденных ситуаций, связанных с погодой или дипломатическими сложностями.
По информации Air Live, после введения западных ограничений на авиаперелеты в начале 2022 года российские дипломатические самолеты вынуждены обходить прямые маршруты и летать через Центральную Азию, Ближний Восток или Балканы, чтобы добраться до ранее доступных пунктов за несколько часов полета.
Так, в июне 2023 года министр иностранных дел рф сергей лавров преодолевал сложный маршрут через Иран и Северную Африку, чтобы попасть в ЮАР на встречу BRICS.
Напомним
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, который состоится в течение следующих двух недель в Будапеште. Лидеры обсудят пути завершения войны в Украине.
Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для российско-американского саммита в Будапеште.
"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина17.10.25, 21:22 • 21669 просмотров