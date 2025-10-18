Раскрыт вероятный маршрут самолета Путина в Будапешт на встречу с Трампом

Издание Air Live показало вероятный маршрут главы кремля владимира путина в Будапешт, где в ближайшие недели планируется новый саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, передает УНН.

По данным издания, самолет российского диктатора, вероятно, полетит через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию.

Отмечается, что длина маршрута путина может составлять около 5000 км, что увеличит время полета примерно на 3 часа по сравнению с прямым маршрутом в 1500 км.

Из-за продолжающихся санкций ЕС и ограничений на использование воздушного пространства россии после ее вторжения в Украину, российским правительственным самолетам, включая президентский Ил-96, запрещено летать над большей частью Европы. Это означает, что маршрут путина в Венгрию должен проходить мимо большинства стран-членов ЕС, хотя сама Венгрия входит в этот блок