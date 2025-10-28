Щонайменше 20 загиблих у масштабній поліцейській операції у Бразилії перед кліматичним самітом – Reuters

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 2376 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 7036 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 16129 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32195 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 24498 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 23076 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19626 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16323 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 41056 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31457 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
77%
743мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 15496 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31502 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28404 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 13821 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 16668 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 2414 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 17210 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 28943 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32208 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 41066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Томаш Семоняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Польща
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 7322 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 7376 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 31947 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 41066 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37903 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Щонайменше 20 загиблих у масштабній поліцейській операції у Бразилії перед кліматичним самітом – Reuters

Київ • УНН

 • 762 перегляди

У Ріо-де-Жанейро щонайменше 20 людей, включаючи двох поліцейських, загинули під час масштабної операції проти організованої злочинності. Ця подія відбулася за кілька днів до міжнародних заходів, пов'язаних із глобальним кліматичним самітом COP30.

Щонайменше 20 загиблих у масштабній поліцейській операції у Бразилії перед кліматичним самітом – Reuters
Фото: Reuters

У Ріо-де-Жанейро щонайменше 20 людей, серед яких двоє поліцейських, загинули під час масштабної операції проти організованої злочинності, повідомив уряд штату. Операція відбулася за кілька днів до проведення міжнародних заходів, пов’язаних із глобальним кліматичним самітом COP30. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними губернатора Клаудіо Кастро, у вівторок у комплексах фавел Алемао та Пенья, густонаселених бідних районах на околицях міста, брали участь 2500 співробітників служби безпеки. 18 загиблих підозрюються у зв’язках із наркоторгівлею, ще двоє – поліцейські. Під час операції також затримали щонайменше 56 осіб із 250 запланованих арештів та обшуків.

У Бразилії протестують проти можливого помилування експрезидента Болсонару22.09.25, 09:36 • 2601 перегляд

Операція була спрямована проти банди Comando Vermelho і, за словами влади, стала найбільшою в історії штату. Масштабні рейди напередодні великих міжнародних заходів не є новиною для Ріо: подібні операції проводили перед Чемпіонатом світу з футболу 2014 року, Олімпійськими іграми 2016 року та самітами G20 і БРІКС.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Наступного тижня у місті відбудеться саміт мерів світу C40 та вручення премії принца Вільяма Earthshot Prize, у яких візьмуть участь Кайлі Міноуг, Себастьян Феттель та інші знаменитості. Ці події є частиною підготовки до кліматичного саміту COP30, що пройде в Белені на півночі Бразилії.

Бразилія дозволила буріння нафтової свердловини поблизу Амазонки напередодні кліматичного саміту21.10.25, 18:07 • 3238 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Енергетика
Обшук
Сутички
БРІКС
Reuters
Ріо-де-Жанейро
Бразилія