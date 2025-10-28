Щонайменше 20 загиблих у масштабній поліцейській операції у Бразилії перед кліматичним самітом – Reuters

Фото: Reuters

У Ріо-де-Жанейро щонайменше 20 людей, серед яких двоє поліцейських, загинули під час масштабної операції проти організованої злочинності, повідомив уряд штату. Операція відбулася за кілька днів до проведення міжнародних заходів, пов’язаних із глобальним кліматичним самітом COP30. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними губернатора Клаудіо Кастро, у вівторок у комплексах фавел Алемао та Пенья, густонаселених бідних районах на околицях міста, брали участь 2500 співробітників служби безпеки. 18 загиблих підозрюються у зв’язках із наркоторгівлею, ще двоє – поліцейські. Під час операції також затримали щонайменше 56 осіб із 250 запланованих арештів та обшуків.

Операція була спрямована проти банди Comando Vermelho і, за словами влади, стала найбільшою в історії штату. Масштабні рейди напередодні великих міжнародних заходів не є новиною для Ріо: подібні операції проводили перед Чемпіонатом світу з футболу 2014 року, Олімпійськими іграми 2016 року та самітами G20 і БРІКС.

Наступного тижня у місті відбудеться саміт мерів світу C40 та вручення премії принца Вільяма Earthshot Prize, у яких візьмуть участь Кайлі Міноуг, Себастьян Феттель та інші знаменитості. Ці події є частиною підготовки до кліматичного саміту COP30, що пройде в Белені на півночі Бразилії.

