По меньшей мере 20 погибших в масштабной полицейской операции в Бразилии перед климатическим саммитом – Reuters

Фото: Reuters

В Рио-де-Жанейро по меньшей мере 20 человек, в том числе двое полицейских, погибли во время масштабной операции против организованной преступности, сообщило правительство штата. Операция состоялась за несколько дней до проведения международных мероприятий, связанных с глобальным климатическим саммитом COP30. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным губернатора Клаудио Кастро, во вторник в комплексах фавел Алемао и Пенья, густонаселенных бедных районах на окраинах города, участвовали 2500 сотрудников службы безопасности. 18 погибших подозреваются в связях с наркоторговлей, еще двое – полицейские. В ходе операции также задержали по меньшей мере 56 человек из 250 запланированных арестов и обысков.

Операция была направлена против банды Comando Vermelho и, по словам властей, стала крупнейшей в истории штата. Масштабные рейды накануне крупных международных мероприятий не являются новостью для Рио: подобные операции проводили перед Чемпионатом мира по футболу 2014 года, Олимпийскими играми 2016 года и саммитами G20 и БРИКС.

Фото: Reuters

На следующей неделе в городе состоится саммит мэров мира C40 и вручение премии принца Уильяма Earthshot Prize, в которых примут участие Кайли Миноуг, Себастьян Феттель и другие знаменитости. Эти события являются частью подготовки к климатическому саммиту COP30, который пройдет в Белене на севере Бразилии.

