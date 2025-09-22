В Бразилии протестуют против возможного помилования экс-президента Болсонару

Тысячи бразильцев в воскресенье вышли на протесты во всех 26 штатах страны и федеральном округе против возможного помилования бывшего президента Жаира Болсонару и его соратников, осужденных за попытку государственного переворота. Об этом сообщает The Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Призывы к протестам усилились после того, как во вторник нижняя палата парламента приняла конституционную поправку, которая затрудняет арест или начало уголовного преследования депутатов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.

На следующий день нижняя палата также проголосовала за ускоренное рассмотрение законопроекта, поддержанного правыми оппозиционными депутатами, который может предоставить амнистию Болсонару, его ближайшим союзникам и сотням сторонников, осужденных за участие в беспорядках в январе 2023 года.

В Сан-Паулу в акции протеста приняли участие 42 400 человек, а в Рио-де-Жанейро — 41 800, по оценкам Мониторинга политических дебатов Университета Сан-Паулу и некоммерческой организации More in Common.

Пабло Ортельядо, директор Мониторинга политических дебатов, сообщил изданию, что такое количество участников в двух крупнейших городах Бразилии является самым высоким для левых демонстраций со времени победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах 2022 года. Исследователи оценивали количество участников на основе фото с дронов.

Напомним

Верховный суд Бразилии признал 70-летнего экс-президента Жаира Болсонару виновным в сговоре с целью сохранения власти после поражения на выборах 2022 года и приговорил его к 27 годам и трем месяцам заключения. Его признали виновным по пяти пунктам, включая попытку государственного переворота и руководство вооруженной преступной организацией.