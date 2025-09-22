В Бразилии протестуют против возможного помилования экс-президента Болсонару

$41.250.00
48.780.00
ukenru
05:49 • 3630 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 8294 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 11506 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 25360 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 42861 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 53478 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56455 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 83058 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90002 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 64530 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму21 сентября, 21:38 • 7184 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57 • 12065 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 11252 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 8290 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 9066 просмотра
публикации
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 8294 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 56728 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 39322 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 83059 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 90003 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Нарендра Моди
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Крым
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 2524 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 73991 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 97033 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 44440 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 43827 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ми-8
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

В Бразилии протестуют против возможного помилования экс-президента Болсонару

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Тысячи бразильцев вышли на протесты во всех 26 штатах страны и федеральном округе против возможного помилования Жаира Болсонару и его соратников. Протесты усилились после принятия нижней палатой парламента поправки, которая усложняет арест депутатов, и законопроекта об амнистии для Болсонару.

В Бразилии протестуют против возможного помилования экс-президента Болсонару

Тысячи бразильцев в воскресенье вышли на протесты во всех 26 штатах страны и федеральном округе против возможного помилования бывшего президента Жаира Болсонару и его соратников, осужденных за попытку государственного переворота. Об этом сообщает The Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Призывы к протестам усилились после того, как во вторник нижняя палата парламента приняла конституционную поправку, которая затрудняет арест или начало уголовного преследования депутатов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.

На следующий день нижняя палата также проголосовала за ускоренное рассмотрение законопроекта, поддержанного правыми оппозиционными депутатами, который может предоставить амнистию Болсонару, его ближайшим союзникам и сотням сторонников, осужденных за участие в беспорядках в январе 2023 года.

В Сан-Паулу в акции протеста приняли участие 42 400 человек, а в Рио-де-Жанейро — 41 800, по оценкам Мониторинга политических дебатов Университета Сан-Паулу и некоммерческой организации More in Common.

Пабло Ортельядо, директор Мониторинга политических дебатов, сообщил изданию, что такое количество участников в двух крупнейших городах Бразилии является самым высоким для левых демонстраций со времени победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах 2022 года. Исследователи оценивали количество участников на основе фото с дронов.

Напомним

Верховный суд Бразилии признал 70-летнего экс-президента Жаира Болсонару виновным в сговоре с целью сохранения власти после поражения на выборах 2022 года и приговорил его к 27 годам и трем месяцам заключения. Его признали виновным по пяти пунктам, включая попытку государственного переворота и руководство вооруженной преступной организацией.

Ольга Розгон

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Рио-де-Жанейро
Бразилия