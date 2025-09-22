$41.250.00
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
05:30 • 6370 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 10982 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
21 вересня, 12:26 • 24820 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 42356 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53255 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59576 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56351 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 82636 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 89615 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
У Бразилії протестують проти можливого помилування експрезидента Болсонару

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Тисячі бразильців вийшли на протести у всіх 26 штатах країни та федеральному окрузі проти можливого помилування Жаїра Болсонару та його соратників. Протести посилилися після ухвалення нижньою палатою парламенту поправки, яка ускладнює арешт депутатів, та законопроєкту про амністію для Болсонару.

У Бразилії протестують проти можливого помилування експрезидента Болсонару

Тисячі бразильців у неділю вийшли на протести у всіх 26 штатах країни та федеральному окрузі проти можливого помилування колишнього президента Жаїра Болсонару та його соратників, яких було засуджено за спробу державного перевороту. Про це повідомляє The Associated Press, пише УНН.

Деталі

Заклики до протестів посилилися після того, як у вівторок нижня палата парламенту ухвалила конституційну поправку, яка ускладнює арешт або початок кримінального переслідування депутатів. Тепер документ має розглянути Сенат.

Наступного дня нижня палата також проголосувала за пришвидшений розгляд законопроєкту, підтриманого правими опозиційними депутатами, який може надати амністію Болсонару, його найближчим союзникам і сотням прихильників, засуджених за участь у заворушеннях у січні 2023 року.

У Сан-Паулу в акції протесту взяли участь 42 400 осіб, а в Ріо-де-Жанейро — 41 800, за оцінками Моніторингу політичних дебатів Університету Сан-Паулу та неприбуткової організації More in Common.

Пабло Ортельядо, директор Моніторингу політичних дебатів, повідомив виданню, що така кількість учасників у двох найбільших містах Бразилії є найвищою для лівих демонстрацій від часу перемоги Луїза Інасіу Лули да Сілви на виборах 2022 року. Дослідники оцінювали кількість учасників на основі фото з дронів.

Нагадаємо

Верховний суд Бразилії визнав 70-річного експрезидента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року та засудив його до 27 років і трьох місяців ув'язнення. Його визнали винним за п'ятьма пунктами, включаючи спробу державного перевороту та керівництво озброєною злочинною організацією.

Ольга Розгон

Бразилія