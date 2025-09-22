У Бразилії протестують проти можливого помилування експрезидента Болсонару
Київ • УНН
Тисячі бразильців у неділю вийшли на протести у всіх 26 штатах країни та федеральному окрузі проти можливого помилування колишнього президента Жаїра Болсонару та його соратників, яких було засуджено за спробу державного перевороту. Про це повідомляє The Associated Press, пише УНН.
Деталі
Заклики до протестів посилилися після того, як у вівторок нижня палата парламенту ухвалила конституційну поправку, яка ускладнює арешт або початок кримінального переслідування депутатів. Тепер документ має розглянути Сенат.
Наступного дня нижня палата також проголосувала за пришвидшений розгляд законопроєкту, підтриманого правими опозиційними депутатами, який може надати амністію Болсонару, його найближчим союзникам і сотням прихильників, засуджених за участь у заворушеннях у січні 2023 року.
У Сан-Паулу в акції протесту взяли участь 42 400 осіб, а в Ріо-де-Жанейро — 41 800, за оцінками Моніторингу політичних дебатів Університету Сан-Паулу та неприбуткової організації More in Common.
Пабло Ортельядо, директор Моніторингу політичних дебатів, повідомив виданню, що така кількість учасників у двох найбільших містах Бразилії є найвищою для лівих демонстрацій від часу перемоги Луїза Інасіу Лули да Сілви на виборах 2022 року. Дослідники оцінювали кількість учасників на основі фото з дронів.
Нагадаємо
Верховний суд Бразилії визнав 70-річного експрезидента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року та засудив його до 27 років і трьох місяців ув'язнення. Його визнали винним за п'ятьма пунктами, включаючи спробу державного перевороту та керівництво озброєною злочинною організацією.