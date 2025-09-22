У Бразилії протестують проти можливого помилування експрезидента Болсонару

Тисячі бразильців вийшли на протести у всіх 26 штатах країни та федеральному окрузі проти можливого помилування Жаїра Болсонару та його соратників. Протести посилилися після ухвалення нижньою палатою парламенту поправки, яка ускладнює арешт депутатів, та законопроєкту про амністію для Болсонару.