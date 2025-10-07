Переговори між США та Китаєм можуть кардинально змінити розстановку сил у світі – ЦПД

Поки кремль намагається утримати "безмежне партнерство" з Пекіном, Китай і США ведуть переговори, які можуть радикально змінити глобальний баланс сил. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попереджає: стратегічне зближення Вашингтона і Пекіна стане для росії геополітичною катастрофою. Про це пише УНН.

Деталі

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що перемовини між Китаєм і США можуть докорінно змінити розстановку сил у світі. За повідомленнями західних ЗМІ, Пекін нібито пропонує Вашингтону інвестиційний пакет обсягом близько 1 трлн доларів в обмін на послаблення торговельних обмежень та зниження мит для китайських компаній.

Це відкриває двері для стратегічного зближення між КНР та США – зазначив Коваленко, наголосивши, що такий сценарій стане "катастрофічним сигналом" для москви.

На думку очільника ЦПД, у разі потепління відносин між двома наддержавами "безграничне партнерство" росії з Китаєм втратить будь-яке значення. Пекін уже поступово диверсифікує джерела енергопостачання, скорочує закупівлі російських ресурсів і переорієнтовується на стабільніші ринки.

кремль втрачає простір для маневру навіть у рамках БРІКС, а глобальні рішення щодо інвестицій та безпеки ухвалюються без участі росії – підкреслив Коваленко.

Він також зауважив, що у випадку, якщо Вашингтон і Пекін дійдуть спільної позиції щодо війни росії проти України, путін "залишиться статистом у грі великих держав".

Коваленко наголосив, що москва вже розплачується за власну агресію:

"Китай торгується з США, а москва платить ціну за агресію – ізоляція, втрати ринків, сировинний придаток, стратегічна поразка. Вони можуть сьогодні розбомбити підстанцію та кілька залізничних колій, але завтра це відновлять за допомогою Заходу, а натомість росія отримає удари у відповідь, і вже отримує їх. І їм ніхто не допомагатиме інфраструктурно та технологічно".

Нові союзи, технології та стійкість суспільств визначатимуть глобальну безпеку майбутніх десятиліть - ЦПД