15:10 • 4518 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5926 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10947 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15347 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16960 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 42004 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44222 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71867 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59534 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56746 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Переговори між США та Китаєм можуть кардинально змінити розстановку сил у світі – ЦПД

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Переговори між Китаєм та США можуть радикально змінити глобальний баланс сил. Стратегічне зближення Вашингтона і Пекіна стане для росії геополітичною катастрофою.

Переговори між США та Китаєм можуть кардинально змінити розстановку сил у світі – ЦПД

Поки кремль намагається утримати "безмежне партнерство" з Пекіном, Китай і США ведуть переговори, які можуть радикально змінити глобальний баланс сил. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попереджає: стратегічне зближення Вашингтона і Пекіна стане для росії геополітичною катастрофою. Про це пише УНН.

Деталі

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що перемовини між Китаєм і США можуть докорінно змінити розстановку сил у світі. За повідомленнями західних ЗМІ, Пекін нібито пропонує Вашингтону інвестиційний пакет обсягом близько 1 трлн доларів в обмін на послаблення торговельних обмежень та зниження мит для китайських компаній.

Це відкриває двері для стратегічного зближення між КНР та США 

– зазначив Коваленко, наголосивши, що такий сценарій стане "катастрофічним сигналом" для москви.

На думку очільника ЦПД, у разі потепління відносин між двома наддержавами "безграничне партнерство" росії з Китаєм втратить будь-яке значення. Пекін уже поступово диверсифікує джерела енергопостачання, скорочує закупівлі російських ресурсів і переорієнтовується на стабільніші ринки.

кремль втрачає простір для маневру навіть у рамках БРІКС, а глобальні рішення щодо інвестицій та безпеки ухвалюються без участі росії

– підкреслив Коваленко.

Він також зауважив, що у випадку, якщо Вашингтон і Пекін дійдуть спільної позиції щодо війни росії проти України, путін "залишиться статистом у грі великих держав".

Коваленко наголосив, що москва вже розплачується за власну агресію:

"Китай торгується з США, а москва платить ціну за агресію – ізоляція, втрати ринків, сировинний придаток, стратегічна поразка. Вони можуть сьогодні розбомбити підстанцію та кілька залізничних колій, але завтра це відновлять за допомогою Заходу, а натомість росія отримає удари у відповідь, і вже отримує їх. І їм ніхто не допомагатиме інфраструктурно та технологічно".

Нові союзи, технології та стійкість суспільств визначатимуть глобальну безпеку майбутніх десятиліть - ЦПД24.09.25, 16:43 • 2853 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
БРІКС
Рада національної безпеки і оборони України
Китай
Сполучені Штати Америки