Переговоры между США и Китаем могут кардинально изменить расстановку сил в мире – ЦПД

Об этом пишет УНН.
Пока кремль пытается удержать "безграничное партнерство" с Пекином, Китай и США ведут переговоры, которые могут радикально изменить глобальный баланс сил. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупреждает: стратегическое сближение Вашингтона и Пекина станет для россии геополитической катастрофой. Об этом пишет УНН.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что переговоры между Китаем и США могут коренным образом изменить расстановку сил в мире. По сообщениям западных СМИ, Пекин якобы предлагает Вашингтону инвестиционный пакет объемом около 1 трлн долларов в обмен на ослабление торговых ограничений и снижение пошлин для китайских компаний.
Это открывает двери для стратегического сближения между КНР и США
По мнению главы ЦПД, в случае потепления отношений между двумя сверхдержавами "безграничное партнерство" россии с Китаем потеряет любое значение. Пекин уже постепенно диверсифицирует источники энергоснабжения, сокращает закупки российских ресурсов и переориентируется на более стабильные рынки.
кремль теряет пространство для маневра даже в рамках БРИКС, а глобальные решения по инвестициям и безопасности принимаются без участия россии
Он также отметил, что в случае, если Вашингтон и Пекин придут к общей позиции по войне россии против Украины, путин "останется статистом в игре великих держав".
Коваленко подчеркнул, что москва уже расплачивается за собственную агрессию:
"Китай торгуется с США, а москва платит цену за агрессию – изоляция, потери рынков, сырьевой придаток, стратегическое поражение. Они могут сегодня разбомбить подстанцию и несколько железнодорожных путей, но завтра это восстановят с помощью Запада, а взамен россия получит ответные удары, и уже получает их. И им никто не будет помогать инфраструктурно и технологически".
