15:10 • 2372 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 3436 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 10122 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 14569 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 16332 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41300 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44103 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71803 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59485 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56717 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Переговоры между США и Китаем могут кардинально изменить расстановку сил в мире – ЦПД

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Переговоры между Китаем и США могут радикально изменить глобальный баланс сил. Стратегическое сближение Вашингтона и Пекина станет для России геополитической катастрофой.

Переговоры между США и Китаем могут кардинально изменить расстановку сил в мире – ЦПД

Пока кремль пытается удержать "безграничное партнерство" с Пекином, Китай и США ведут переговоры, которые могут радикально изменить глобальный баланс сил. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупреждает: стратегическое сближение Вашингтона и Пекина станет для россии геополитической катастрофой. Об этом пишет УНН.

Детали

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что переговоры между Китаем и США могут коренным образом изменить расстановку сил в мире. По сообщениям западных СМИ, Пекин якобы предлагает Вашингтону инвестиционный пакет объемом около 1 трлн долларов в обмен на ослабление торговых ограничений и снижение пошлин для китайских компаний.

Это открывает двери для стратегического сближения между КНР и США 

– отметил Коваленко, подчеркнув, что такой сценарий станет "катастрофическим сигналом" для москвы.

По мнению главы ЦПД, в случае потепления отношений между двумя сверхдержавами "безграничное партнерство" россии с Китаем потеряет любое значение. Пекин уже постепенно диверсифицирует источники энергоснабжения, сокращает закупки российских ресурсов и переориентируется на более стабильные рынки.

кремль теряет пространство для маневра даже в рамках БРИКС, а глобальные решения по инвестициям и безопасности принимаются без участия россии

– подчеркнул Коваленко.

Он также отметил, что в случае, если Вашингтон и Пекин придут к общей позиции по войне россии против Украины, путин "останется статистом в игре великих держав".

Коваленко подчеркнул, что москва уже расплачивается за собственную агрессию:

"Китай торгуется с США, а москва платит цену за агрессию – изоляция, потери рынков, сырьевой придаток, стратегическое поражение. Они могут сегодня разбомбить подстанцию и несколько железнодорожных путей, но завтра это восстановят с помощью Запада, а взамен россия получит ответные удары, и уже получает их. И им никто не будет помогать инфраструктурно и технологически".

Новые союзы, технологии и устойчивость обществ будут определять глобальную безопасность будущих десятилетий - ЦПД24.09.25, 16:43 • 2853 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
БРИКС
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Китай
Соединённые Штаты