Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі
Київ • УНН
Тайлер Робінсон, обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка, залишив записку про свої наміри, де вказував на можливість усунути Кірка. ФБР підтвердило зміст послання, незважаючи на його знищення, та розслідує можливу причетність інших осіб.
Тайлер Робінсон, якого звинувачують у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка, залишив записку про свої наміри перед стріляниною. Слідчі розкрили зміст послання. Про це в етері Fox News розповів очільник ФБР Каш Патель, передає УНН.
Деталі
За словами директора ФБР, Робінсон написав записку, в якій йшлося про те, що у нього "є можливість усунути Чарлі Кірка і він це зробить".
І коли його запитали, чому, він сказав - деяку ненависть неможливо вирішити розмовою
Очільник ФБР також повідомив, що записка була знищена, але слідчі зібрали судово-медичні докази її існування і підтвердили зміст, допитуючи свідків.
Правоохоронці зазначили, що наразі немає ознак наявності в Робінсона спільників, наімовірніше, він діяв самостійно.
Водночас слідство продовжує перевіряти, чи могли інші особи бути причетними до організації нападу.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
16 вересня Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинувачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари.
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10.09.25, 23:47 • 21059 переглядiв