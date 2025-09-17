Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі

$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 15991 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22 • 28479 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 14:08 • 20599 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 35877 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 51153 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 24927 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19 • 41684 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36917 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16757 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30 • 37744 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університетуPhotoVideo16 вересня, 15:24 • 6724 перегляди
Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталямиPhotoVideo16 вересня, 16:05 • 5558 перегляди
Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годинPhoto16 вересня, 16:35 • 4754 перегляди
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні16 вересня, 18:36 • 3676 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto20:20 • 4544 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 21476 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Королева Камілла
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Польща
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 11716 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 19139 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 50477 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 49329 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 53930 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)
E-6 Mercury

Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Тайлер Робінсон, обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка, залишив записку про свої наміри, де вказував на можливість усунути Кірка. ФБР підтвердило зміст послання, незважаючи на його знищення, та розслідує можливу причетність інших осіб.

Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі

Тайлер Робінсон, якого звинувачують у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка, залишив записку про свої наміри перед стріляниною. Слідчі розкрили зміст послання. Про це в етері Fox News розповів очільник ФБР Каш Патель, передає УНН.

Деталі

За словами директора ФБР, Робінсон написав записку, в якій йшлося про те, що у нього "є можливість усунути Чарлі Кірка і він це зробить".

І коли його запитали, чому, він сказав - деяку ненависть неможливо вирішити розмовою

- сказав Патель.

Очільник ФБР також повідомив, що записка була знищена, але слідчі зібрали судово-медичні докази її існування і підтвердили зміст, допитуючи свідків.

Правоохоронці зазначили, що наразі немає ознак наявності в Робінсона спільників, наімовірніше, він діяв самостійно.

Водночас слідство продовжує перевіряти, чи могли інші особи бути причетними до організації нападу.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

16 вересня Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинувачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари.

Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10.09.25, 23:47 • 21059 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Каш Патель
Юта
Fox News