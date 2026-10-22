Маск назвал сроки выпуска чипов Terafab и роботов Optimus

Илон Маск утверждает, что его амбициозный проект завода по производству чипов Terafab "быстро продвигается" и будет готов выпустить свой первый чип к маю или июню 2027 года, а масштабный запуск планируется к третьему кварталу 2028 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Как отмечает издание, это "довольно необычные сроки, но они соответствуют склонности Маска к странным планам и завышенным обещаниям относительно прогнозируемых дат поставки". Маск объявил о проекте гигантского завода по производству чипов в Остине в штате Техас в США еще в марте, заявив, что он будет производить чипы как для наземного, так и для космического использования. Но заводы по производству чипов, как известно, сложны и дороги в строительстве, особенно в Соединенных Штатах, а не в таких местах, как Тайвань, где уже есть соответствующий опыт. Ввод завода в эксплуатацию сам по себе часто может занять несколько лет. Но Маск обещает более сжатые сроки для своего завода.

Мы начнем вводить в эксплуатацию оборудование в первой половине следующего года и, надеемся, если все пойдет хорошо, изготовим наш первый тестовый чип — просто чтобы проверить, сможем ли мы вообще изготовить какой-либо чип, — примерно в мае или июне. Но реальное производство начнется в конце 2028 года, что невероятно быстро по меркам заводов — сказал Маск.

Проект является совместным предприятием двух компаний Маска — SpaceX и Tesla, которые также активно обсуждают слияние, сообщил миллиардер во время телефонной конференции по вопросам доходов первой компании. Выясняется, что компании еще не решили, как распределить расходы на Terafab.

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"Нам нужно выяснить, каково будет относительное распределение между SpaceX и Tesla с точки зрения того, кто за что платит в Terafab, но до начала 2028 года это будет не менее десятков миллиардов долларов в капитальном оборудовании, а затем, вероятно, сумма превысит 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе", — сказал Маск во время телефонной конференции Tesla по вопросам доходов.

Маск сказал, что Terafab после ввода в эксплуатацию станет "невероятно важным активом, если не необходимым активом" для масштабирования Optimus — гуманоидных роботов компании, которые значительно отстают от заявленных Маском сроков. Раннее производство наконец началось "на линии крупносерийного производства" во Фримонте в штате Калифорния, сказал Маск во время телефонного разговора, но Tesla все равно понадобится "вероятно, как минимум год, возможно, немного больше", чтобы достичь ранее заявленной цели — производства около 20 000 роботов в неделю.

Электромеханическая конструкция, особенно в части рук роботов, является огромной проблемой, но Маск утверждал, что ожидает ее решения к концу 2027 года. Именно тогда клиенты смогут ожидать, что Tesla начнет поставки Optimus. Первыми клиентами будут промышленные компании, работа которых требует "опасных, повторяющихся задач, вещей, которые люди действительно не хотят делать... например, круглосуточной работы", сказал Маск.

Во время телефонного разговора руководители Tesla также поделились сроками выпуска других продуктов. Двухместные роботизированные такси компании Cybercabs будут доступны для приобретения клиентами к концу этого года, заявил вице-президент Tesla по автомобильной инженерии Ларс Морави, хотя Маск отметил, что "подавляющее большинство" Cybercabs будут принадлежать Tesla и предлагаться как "транспорт как услуга". В настоящее время Cybercabs доступны только в Остине, штат Техас, но руководители Tesla заявили, что планируют внедрить услугу в большем количестве городов к концу 2026 года, начав с запуска в Далласе в ноябре.

"Я думаю, что в конечном итоге Tesla будет обеспечивать большинство пассажирских миль на Земле в любой стране, где ей разрешат свободно работать, и вы можете вернуться и посмотреть на этот прогноз", — сказал Маск аналитикам.

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