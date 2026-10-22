Маск назвал сроки выпуска чипов Terafab и роботов Optimus

$45.030.0550.560.03
ukenru
07:17 • 1170 просмотра
"Дизельная" сделка Трампа и путина сорвала мирный прогресс - президент Чехии Павел
05:36 • 5234 просмотра
рф вновь атаковала энергетику - где есть перебои с электричеством
04:39 • 21597 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
04:16 • 25013 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
03:38 • 22152 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
02:38 • 22882 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
01:55 • 20915 просмотра
Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФVideo
22 октября, 01:17 • 16605 просмотра
Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу ЭпштейнаVideo
22 октября, 00:17 • 18224 просмотра
Для перехвата украинских дронов Россия уже поднимает даже редкие истребители МиГ-35 — всего их 6
21 октября, 23:17 • 17429 просмотра
ВСУ остановили наступление россиян в Донецкой области и вынудили их отступать — военные аналитики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
100%
758мм
Популярные новости
Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ21 октября, 21:38 • 19243 просмотра
Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного21 октября, 22:05 • 20123 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 21675 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22 октября, 00:05 • 20519 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 14182 просмотра
публикации
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 35930 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 39981 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 46153 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 77371 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 87675 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Стив Уиткофф
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 1574 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 14425 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф02:06 • 13254 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg22 октября, 01:06 • 13337 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22 октября, 00:05 • 20765 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Шахед-136
P-800 Oniks

Маск назвал сроки выпуска чипов Terafab и роботов Optimus

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Первый тестовый чип Terafab планируют изготовить в мае или июне 2027 года, а масштабное производство — к третьему кварталу 2028-го. Tesla также готовит поставки Optimus и запуск Cybercabs в новых городах.

Маск назвал сроки выпуска чипов Terafab и роботов Optimus

Илон Маск утверждает, что его амбициозный проект завода по производству чипов Terafab "быстро продвигается" и будет готов выпустить свой первый чип к маю или июню 2027 года, а масштабный запуск планируется к третьему кварталу 2028 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Как отмечает издание, это "довольно необычные сроки, но они соответствуют склонности Маска к странным планам и завышенным обещаниям относительно прогнозируемых дат поставки". Маск объявил о проекте гигантского завода по производству чипов в Остине в штате Техас в США еще в марте, заявив, что он будет производить чипы как для наземного, так и для космического использования. Но заводы по производству чипов, как известно, сложны и дороги в строительстве, особенно в Соединенных Штатах, а не в таких местах, как Тайвань, где уже есть соответствующий опыт. Ввод завода в эксплуатацию сам по себе часто может занять несколько лет. Но Маск обещает более сжатые сроки для своего завода.

Мы начнем вводить в эксплуатацию оборудование в первой половине следующего года и, надеемся, если все пойдет хорошо, изготовим наш первый тестовый чип — просто чтобы проверить, сможем ли мы вообще изготовить какой-либо чип, — примерно в мае или июне. Но реальное производство начнется в конце 2028 года, что невероятно быстро по меркам заводов

— сказал Маск.

Проект является совместным предприятием двух компаний Маска — SpaceX и Tesla, которые также активно обсуждают слияние, сообщил миллиардер во время телефонной конференции по вопросам доходов первой компании. Выясняется, что компании еще не решили, как распределить расходы на Terafab.

Маск заявил о рассмотрении слияния Tesla и SpaceX21.10.26, 10:56 • 5194 просмотра

"Нам нужно выяснить, каково будет относительное распределение между SpaceX и Tesla с точки зрения того, кто за что платит в Terafab, но до начала 2028 года это будет не менее десятков миллиардов долларов в капитальном оборудовании, а затем, вероятно, сумма превысит 100 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе", — сказал Маск во время телефонной конференции Tesla по вопросам доходов.

Маск сказал, что Terafab после ввода в эксплуатацию станет "невероятно важным активом, если не необходимым активом" для масштабирования Optimus — гуманоидных роботов компании, которые значительно отстают от заявленных Маском сроков. Раннее производство наконец началось "на линии крупносерийного производства" во Фримонте в штате Калифорния, сказал Маск во время телефонного разговора, но Tesla все равно понадобится "вероятно, как минимум год, возможно, немного больше", чтобы достичь ранее заявленной цели — производства около 20 000 роботов в неделю.

Электромеханическая конструкция, особенно в части рук роботов, является огромной проблемой, но Маск утверждал, что ожидает ее решения к концу 2027 года. Именно тогда клиенты смогут ожидать, что Tesla начнет поставки Optimus. Первыми клиентами будут промышленные компании, работа которых требует "опасных, повторяющихся задач, вещей, которые люди действительно не хотят делать... например, круглосуточной работы", сказал Маск.

Во время телефонного разговора руководители Tesla также поделились сроками выпуска других продуктов. Двухместные роботизированные такси компании Cybercabs будут доступны для приобретения клиентами к концу этого года, заявил вице-президент Tesla по автомобильной инженерии Ларс Морави, хотя Маск отметил, что "подавляющее большинство" Cybercabs будут принадлежать Tesla и предлагаться как "транспорт как услуга". В настоящее время Cybercabs доступны только в Остине, штат Техас, но руководители Tesla заявили, что планируют внедрить услугу в большем количестве городов к концу 2026 года, начав с запуска в Далласе в ноябре.

"Я думаю, что в конечном итоге Tesla будет обеспечивать большинство пассажирских миль на Земле в любой стране, где ей разрешат свободно работать, и вы можете вернуться и посмотреть на этот прогноз", — сказал Маск аналитикам.

Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg22.10.26, 04:06 • 13334 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Тесла, Инк.
SpaceX
Остин, штат Техас
Калифорния
Техас
Илон Маск
Тайвань
Соединённые Штаты