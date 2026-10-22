Маск назвав терміни випуску чіпів Terafab і роботів Optimus

Ілон Маск стверджує, що його амбітний проєкт заводу з виробництва чіпів Terafab "швидко просувається" і буде готовий випустити свій перший чіп до травня або червня 2027 року, а масштабний запуск планується до третього кварталу 2028 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Gizmodo.

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Це, як зауважує видання, "досить незвичайні терміни, але вони відповідають схильності Маска до дивних планів та завищених обіцянок щодо прогнозів дат поставки". Маск оголосив про проєкт гігантського заводу з виробництва чіпів в Остіні в штаті Техас у США ще в березні, стверджуючи, що він вироблятиме чіпи як для наземного, так і для космічного використання. Але заводи з виробництва чіпів, як відомо, складні та дорогі у будівництві, особливо в Сполучених Штатах, а не в таких місцях, як Тайвань, де вже є досвід. Запуск заводу в експлуатацію сам по собі часто може зайняти кілька років. Але Маск обіцяє більш стислий термін для свого заводу.

Ми почнемо вводити в експлуатацію обладнання в першій половині наступного року, і, сподіваємося, якщо все піде добре, ми виготовимо наш перший тестовий чіп, просто щоб побачити, чи зможемо ми взагалі виготовити якийсь чіп, приблизно в травні чи червні. Але реальне виробництво почнеться наприкінці 2028 року, що блискавично швидко за стандартами заводів - сказав Маск.

Проєкт є спільним підприємством двох компаній Маска, SpaceX та Tesla, які також активно обговорюють злиття, повідомив мільярдер на телефонній конференції з питань прибутків першої компанії. Виявляється, компанії ще не вирішили, як розподілити витрати Terafab.

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"Нам потрібно з'ясувати, який відносний розподіл між SpaceX та Tesla з точки зору того, хто за що платить у Terafab, але це не буде менше десятків мільярдів капітального обладнання до початку 2028 року, а потім, ймовірно, це буде понад 100 мільярдів у довгостроковій перспективі", – сказав Маск на телефонній конференції Tesla з питань прибутків.

Маск сказав, що Terafab, після введення в експлуатацію, стане "неймовірно важливим активом, якщо не необхідним активом" для масштабування Optimus, гуманоїдних роботів компанії, які значно відстають від заявлених Маском термінів. Раннє виробництво нарешті розпочалося "на великосерійній лінії" у Фремонті у Каліфорнії, сказав Маск під час телефонної розмови, але Tesla все одно знадобиться "ймовірно, щонайменше рік, можливо, трохи більше", щоб досягти попередньо заявленої мети – виробництва близько 20 000 роботів на тиждень.

Електромеханічний дизайн, особливо щодо рук роботів, є величезною проблемою, але Маск стверджував, що очікує її вирішення до кінця 2027 року. Саме тоді клієнти зможуть очікувати, що Tesla почне поставки Optimus. Першими клієнтами будуть промислові компанії, чия робота вимагає "небезпечних, повторюваних завдань, речей, які люди дійсно не хочуть робити... наприклад, цілодобової роботи", сказав Маск.

Під час телефонної розмови керівники Tesla також поділилися термінами випуску інших продуктів. Двомісні роботизовані таксі компанії Cybercabs будуть доступні для придбання клієнтами до кінця цього року, заявив віцепрезидент Tesla з автомобільної інженерії Ларс Мораві, хоча Маск зазначив, що "переважна більшість" Cybercabs будуть належати Tesla та пропонуватимуться як "транспорт як послуга". Cybercabs наразі доступні лише в Остіні у штаті Техас, але керівники Tesla заявили, що планують запровадити послугу в більшій кількості міст до кінця 2026 року, починаючи з запуску в Далласі в листопаді.

"Я думаю, що Tesla зрештою буде виконувати більшість пасажирських миль на Землі в будь-якій країні, де їй дозволено вільно працювати, і ви можете повернутися та подивитися на цей прогноз", – сказав Маск аналітикам.

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