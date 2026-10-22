Маск може збагатитися ще на 110 мільярдів доларів завдяки злиттю Tesla та SpaceX – Bloomberg
Київ • УНН
Злиття Tesla та SpaceX може достроково відкрити Маску доступ до акцій Tesla на понад $110 млрд. Компанії лише вивчають угоду.
Можливе об'єднання Tesla та SpaceX може збільшити статки американського мільярдера Ілона Маска більш ніж на 110 мільярдів доларів. Злиття дозволить підприємцю достроково отримати акції Tesla, які за чинними умовами перейдуть у його власність лише у 2028 році. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні розрахунки, пише УНН.
Деталі
Маск підтвердив, що обидві компанії створили спеціальні комітети для вивчення можливого злиття. За його словами, тісніша співпраця між Tesla та SpaceX може принести значні переваги.
Найбільшу фінансову вигоду мільярдер може отримати завдяки компенсаційному пакету Tesla за 2018 рік. Йдеться приблизно про 286 мільйонів акцій, вартість яких перевищує 110 мільярдів доларів. Наразі Bloomberg не враховує їх у статках Маска, оскільки він ще не отримав повних прав на ці цінні папери.
Злиття може принести Маску додаткові мільярди
Якщо угода призведе до зміни контролю над Tesla, Маск зможе достроково отримати права на акції. Крім того, певні умови злиття можуть дозволити йому продати їх раніше встановленого терміну.
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Ще одним джерелом потенційного прибутку стане компенсаційний пакет Маска за 2025 рік, максимальна вартість якого може наблизитися до 1 трильйона доларів. Залежно від структури угоди мільярдер зможе отримати частину винагороди без виконання окремих операційних цілей Tesla.
За підрахунками Bloomberg, якщо під час злиття Tesla оцінять у 2 трильйони доларів, Маск потенційно отримає право на додаткові акції чистою вартістю понад 6 мільярдів доларів.
Водночас остаточні фінансові наслідки залежатимуть від умов об'єднання компаній. Наразі Tesla та SpaceX лише вивчають можливість злиття, а рішення про проведення угоди ще немає.
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