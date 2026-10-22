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Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg

Киев • УНН

 • 5590 просмотра

Слияние Tesla и SpaceX может досрочно открыть Маску доступ к акциям Tesla на сумму свыше 110 млрд долларов. Компании лишь изучают сделку.

Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg

Возможное объединение Tesla и SpaceX может увеличить состояние американского миллиардера Илона Маска более чем на 110 миллиардов долларов. Слияние позволит предпринимателю досрочно получить акции Tesla, которые согласно действующим условиям перейдут в его собственность только в 2028 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты, пишет УНН.

Детали

Маск подтвердил, что обе компании создали специальные комитеты для изучения возможного слияния. По его словам, более тесное сотрудничество между Tesla и SpaceX может принести значительные преимущества.

Наибольшую финансовую выгоду миллиардер может получить благодаря компенсационному пакету Tesla за 2018 год. Речь идёт примерно о 286 миллионах акций, стоимость которых превышает 110 миллиардов долларов. В настоящее время Bloomberg не учитывает их в состоянии Маска, поскольку он ещё не получил полных прав на эти ценные бумаги.

Слияние может принести Маску дополнительные миллиарды

Если сделка приведёт к смене контроля над Tesla, Маск сможет досрочно получить права на акции. Кроме того, определённые условия слияния могут позволить ему продать их раньше установленного срока.

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Ещё одним источником потенциальной прибыли станет компенсационный пакет Маска за 2025 год, максимальная стоимость которого может приблизиться к 1 триллиону долларов. В зависимости от структуры сделки миллиардер сможет получить часть вознаграждения без выполнения отдельных операционных целей Tesla.

По подсчётам Bloomberg, если во время слияния Tesla оценят в 2 триллиона долларов, Маск потенциально получит право на дополнительные акции чистой стоимостью более 6 миллиардов долларов.

В то же время окончательные финансовые последствия будут зависеть от условий объединения компаний. В настоящее время Tesla и SpaceX лишь изучают возможность слияния, а решения о проведении сделки ещё нет.

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Степан Гафтко

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