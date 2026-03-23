Маск объявил о строительстве двух заводов по производству чипов SpaceX и Tesla в Техасе

$43.9650.50
ukenru
22 марта, 20:58
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 16:43
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
22 марта, 15:40
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.1м/с
82%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета
Выборы в Словении остаются без явного победителя по данным экзитполов
Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые
Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор
В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8
публикации
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 95449 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 68301 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 63014 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 133570 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 88195 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 34103 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 37493 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 37013 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 39282 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 36795 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Financial Times

Маск объявил о строительстве двух заводов по производству чипов SpaceX и Tesla в Техасе

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

Илон Маск анонсировал комплекс Terafab в Остине для нужд электромобилей и спутников. Проект обеспечит собственный выпуск микросхем и ИИ-процессоров.

Маск объявил о строительстве двух заводов по производству чипов SpaceX и Tesla в Техасе
Фото: Reuters

Илон Маск заявил, что SpaceX и Tesla планируют построить два передовых завода по производству микросхем в Остине, штат Техас. Проект должен обеспечить компании собственными чипами для транспорта, роботов и космических технологий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Маска, комплекс под названием Terafab будет состоять из двух отдельных фабрик. Каждая из них будет производить один тип чипов.

Первый завод будет работать на нужды Tesla – для электромобилей и гуманоидных роботов Optimus. Второй будет ориентирован на создание чипов для центров обработки данных с искусственным интеллектом и спутников.

Terafab технически будет состоять из двух фабрик, каждая из которых будет производить только один дизайн чипа

– отметил Маск.

Причины проекта и амбиции

Маск подчеркнул, что спрос на чипы стремительно растет и уже превышает возможности мирового производства.

Мы либо строим Terafab, либо у нас нет чипов

– заявил он во время презентации.

По его оценке, новый комплекс сможет производить до одного тераватта вычислительной мощности в год, что превышает текущие показатели производства в США.

Отдельное внимание будет уделено созданию чипов для космического использования, которые должны выдерживать жесткие условия и высокие температуры.

Маск также поблагодарил нынешних поставщиков – Samsung, TSMC и Micron, однако подчеркнул, что их мощностей в будущем будет недостаточно. Сроки реализации проекта пока не раскрываются.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Тесла, Инк.
SpaceX
Reuters
Остин, штат Техас
Техас
Илон Маск
Соединённые Штаты