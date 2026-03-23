Маск объявил о строительстве двух заводов по производству чипов SpaceX и Tesla в Техасе
Киев • УНН
Илон Маск анонсировал комплекс Terafab в Остине для нужд электромобилей и спутников. Проект обеспечит собственный выпуск микросхем и ИИ-процессоров.
Илон Маск заявил, что SpaceX и Tesla планируют построить два передовых завода по производству микросхем в Остине, штат Техас. Проект должен обеспечить компании собственными чипами для транспорта, роботов и космических технологий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам Маска, комплекс под названием Terafab будет состоять из двух отдельных фабрик. Каждая из них будет производить один тип чипов.
Первый завод будет работать на нужды Tesla – для электромобилей и гуманоидных роботов Optimus. Второй будет ориентирован на создание чипов для центров обработки данных с искусственным интеллектом и спутников.
Причины проекта и амбиции
Маск подчеркнул, что спрос на чипы стремительно растет и уже превышает возможности мирового производства.
Мы либо строим Terafab, либо у нас нет чипов
По его оценке, новый комплекс сможет производить до одного тераватта вычислительной мощности в год, что превышает текущие показатели производства в США.
Отдельное внимание будет уделено созданию чипов для космического использования, которые должны выдерживать жесткие условия и высокие температуры.
Маск также поблагодарил нынешних поставщиков – Samsung, TSMC и Micron, однако подчеркнул, что их мощностей в будущем будет недостаточно. Сроки реализации проекта пока не раскрываются.
