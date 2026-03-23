Маск оголосив про будівництво двох заводів з виробництва чіпів SpaceX і Tesla в Техасі

Ексклюзив
13:02 • 7224 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
09:58 • 30986 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 26831 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 48824 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 47303 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 84403 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 95680 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 164573 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 77036 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78909 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Популярнi новини
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 15326 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 43492 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23 березня, 07:36 • 66717 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 19344 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 13600 перегляди
Публікації
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 7242 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14006 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 19776 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 31001 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 48840 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Руслан Кравченко
Олександр Сирський
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 57197 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 58581 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 56707 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 57476 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 54269 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Ракетний комплекс "Тор"
Ка-50

Маск оголосив про будівництво двох заводів з виробництва чіпів SpaceX і Tesla в Техасі

Київ • УНН

 • 5450 перегляди

Ілон Маск анонсував комплекс Terafab в Остіні для потреб електромобілів та супутників. Проєкт забезпечить власний випуск мікросхем та ШІ-процесорів.

Фото: Reuters

Ілон Маск заявив, що SpaceX і Tesla планують збудувати два передові заводи з виробництва мікросхем в Остіні, штат Техас. Проєкт має забезпечити компанії власними чіпами для транспорту, роботів і космічних технологій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Маска, комплекс під назвою Terafab складатиметься з двох окремих фабрик. Кожна з них вироблятиме один тип чіпів.

Перший завод працюватиме на потреби Tesla – для електромобілів і гуманоїдних роботів Optimus. Другий буде орієнтований на створення чіпів для центрів обробки даних зі штучним інтелектом і супутників.

Terafab технічно буде складатися з двох фабрик, кожна з яких вироблятиме лише один дизайн чіпа

– зазначив Маск.

Причини проєкту та амбіції

Маск підкреслив, що попит на чіпи стрімко зростає і вже перевищує можливості світового виробництва.

Ми або будуємо Terafab, або у нас немає чіпів

– заявив він під час презентації.

За його оцінкою, новий комплекс зможе виробляти до одного теравата обчислювальної потужності на рік, що перевищує поточні показники виробництва у США.

Журі присяжних визнало, що Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter21.03.26, 17:14 • 5852 перегляди

Окрему увагу приділять створенню чіпів для космічного використання, які мають витримувати жорсткі умови та високі температури.

Маск також подякував нинішнім постачальникам – Samsung, TSMC і Micron, однак наголосив, що їхніх потужностей у майбутньому буде недостатньо. Терміни реалізації проєкту поки не розкриваються.

Підлітки подали до суду на компанію Маска через порнографічні зображення, створені Grok17.03.26, 02:17 • 16094 перегляди

Степан Гафтко

