Маск оголосив про будівництво двох заводів з виробництва чіпів SpaceX і Tesla в Техасі
Київ • УНН
Ілон Маск анонсував комплекс Terafab в Остіні для потреб електромобілів та супутників. Проєкт забезпечить власний випуск мікросхем та ШІ-процесорів.
Ілон Маск заявив, що SpaceX і Tesla планують збудувати два передові заводи з виробництва мікросхем в Остіні, штат Техас. Проєкт має забезпечити компанії власними чіпами для транспорту, роботів і космічних технологій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами Маска, комплекс під назвою Terafab складатиметься з двох окремих фабрик. Кожна з них вироблятиме один тип чіпів.
Перший завод працюватиме на потреби Tesla – для електромобілів і гуманоїдних роботів Optimus. Другий буде орієнтований на створення чіпів для центрів обробки даних зі штучним інтелектом і супутників.
Причини проєкту та амбіції
Маск підкреслив, що попит на чіпи стрімко зростає і вже перевищує можливості світового виробництва.
Ми або будуємо Terafab, або у нас немає чіпів
За його оцінкою, новий комплекс зможе виробляти до одного теравата обчислювальної потужності на рік, що перевищує поточні показники виробництва у США.
Журі присяжних визнало, що Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter21.03.26, 17:14 • 5852 перегляди
Окрему увагу приділять створенню чіпів для космічного використання, які мають витримувати жорсткі умови та високі температури.
Маск також подякував нинішнім постачальникам – Samsung, TSMC і Micron, однак наголосив, що їхніх потужностей у майбутньому буде недостатньо. Терміни реалізації проєкту поки не розкриваються.
Підлітки подали до суду на компанію Маска через порнографічні зображення, створені Grok17.03.26, 02:17 • 16094 перегляди