Маск оголосив про будівництво двох заводів з виробництва чіпів SpaceX і Tesla в Техасі

Ілон Маск заявив, що SpaceX і Tesla планують збудувати два передові заводи з виробництва мікросхем в Остіні, штат Техас. Проєкт має забезпечити компанії власними чіпами для транспорту, роботів і космічних технологій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

За словами Маска, комплекс під назвою Terafab складатиметься з двох окремих фабрик. Кожна з них вироблятиме один тип чіпів.

Перший завод працюватиме на потреби Tesla – для електромобілів і гуманоїдних роботів Optimus. Другий буде орієнтований на створення чіпів для центрів обробки даних зі штучним інтелектом і супутників.

Маск підкреслив, що попит на чіпи стрімко зростає і вже перевищує можливості світового виробництва.

Ми або будуємо Terafab, або у нас немає чіпів