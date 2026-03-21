Журі присяжних визнало, що Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter
Київ • УНН
Журі суду в Сан-Франциско встановило факт навмисного зниження вартості акцій Twitter через твіти Маска. Інвестори отримають тисячі доларів компенсації.
Американський мільярдер Ілон Маск був оманливим у своїх публічних заявах під час ключового періоду поглинання Twitter у 2022 році - такого висновку дійшли присяжні. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Після двох днів нарад журі федерального суду в Сан-Франциско одноголосно винесло рішення проти техномагната, на якого позвалася група інвесторів Twitter.
Виступаючи в суді раніше цього місяця, Маск наполягав, що не вводив інвесторів в оману, а люди просто надто буквально трактували його публічні коментарі та твіти.
Однак журі вирішило, що деякі його заяви про проблеми з показниками користувачів Twitter, а також натяки на можливий вихід із угоди на $44 мільярди були навмисно оманливими.
У п’ятничному рішенні журі встановило, що Маск штучно знизив ціну акцій Twitter приблизно на $3-8 за акцію в період із травня по жовтень 2022 року через свої публічні заяви. Це означає, що кожен інвестор у цій колективній справі може отримати тисячі доларів компенсації.
