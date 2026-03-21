Жюри присяжных признало, что Илон Маск ввел в заблуждение инвесторов Twitter
Киев • УНН
Жюри суда в Сан-Франциско установило факт преднамеренного снижения стоимости акций Twitter из-за твитов Маска. Инвесторы получат тысячи долларов компенсации.
Американский миллиардер Илон Маск был обманчив в своих публичных заявлениях во время ключевого периода поглощения Twitter в 2022 году - к такому выводу пришли присяжные. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
После двух дней совещаний жюри федерального суда в Сан-Франциско единогласно вынесло решение против техномагната, на которого подала в суд группа инвесторов Twitter.
Выступая в суде ранее в этом месяце, Маск настаивал, что не вводил инвесторов в заблуждение, а люди просто слишком буквально трактовали его публичные комментарии и твиты.
Однако жюри решило, что некоторые его заявления о проблемах с показателями пользователей Twitter, а также намеки на возможный выход из сделки на $44 миллиарда были намеренно обманчивыми.
В пятничном решении жюри установило, что Маск искусственно снизил цену акций Twitter примерно на $3-8 за акцию в период с мая по октябрь 2022 года из-за своих публичных заявлений. Это означает, что каждый инвестор в этом коллективном иске может получить тысячи долларов компенсации.
Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа Еврокомиссии13.03.26, 03:57 • 10562 просмотра