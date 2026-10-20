Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионате

С 23 по 25 октября американский Остин (штат Техас) принимает 18-й этап сезона Формулы-1 2026 года - Гран-при США. Уже в это воскресенье на трассе "Circuit of The Americas" лидер личного зачёта Андреа Кими Антонелли имеет математические шансы досрочно оформить свой первый титул, пишет УНН.

Расписание уик-энда Гран-при США в Остине

С пятницы, 23 октября, по воскресенье, 25 октября, на автодроме "Америк" в Остине состоится 18-й этап сезона Формулы-1 2026 года - Гран-при США.

Заезды пройдут:

пятница, 23 октября: первая практика: 20:30, вторая практика: 00:00;

суббота, 24 октября: третья практика: 20:30, квалификация: 00:00.

Сама гонка пройдёт в воскресенье, 25 октября, в 22:00.

Особенности трассы Circuit of the Americas

Трасса "Circuit of The Americas" (COTA), спроектированная Германом Тильке в сотрудничестве с американским архитектурным бюро HKS, имела несколько напряжённое начало, поскольку во время строительства произошло несколько неудач. Однако ожидания оправдались, когда 21 октября 2012 года чемпион "Формулы-1" 1978 года Марио Андретти официально открыл трассу.

В 2012 году на трассе "Circuit of The Americas" впервые состоялась гонка "Формулы-1" — это был первый Гран-при США после гонки 2007 года в Индианаполисе. Как и следовало ожидать, более 100 000 зрителей заполнили трибуны в Остине, чтобы стать свидетелями последней победы Льюиса Хэмилтона за рулём "McLaren" перед его переходом в "Mercedes" в 2013 году.

Гран-при США начинается 250-метровым отрезком от поул-позиции до точки торможения перед 1-м поворотом - это подъёмный поворот, достаточно широкий, чтобы дать пилотам возможность выбрать траекторию, а участникам - перегруппироваться ещё до завершения первого круга.

Впервые гонка "Формулы-1" на трассе "Circuit of The Americas" состоялась в 2012 году — это был первый Гран-при США с 2007 года. С тех пор гонка собирает одну из самых больших аудиторий в этом виде спорта, а Льюис Хэмилтон стал здесь чемпионом мира как в 2015, так и в 2019 годах.

Вот что делает эту трассу таким захватывающим испытанием и почему это событие привлекает так много зрителей.

Расклад сил в чемпионате перед этапом

Кими Антонелли остаётся на вершине зачёта пилотов с 3-го этапа сезона в Японии - и его лидерство ещё больше укрепилось после того, как он поднялся на подиум на прошлом Гран-при Сингапура.

После 17-го этапа сезона итальянец опережает ближайшего преследователя Джорджа Расселла на 102 очка, а отставание Льюиса Хэмилтона, занимающего третье место, составляет 111 очков.

С математической точки зрения, помимо Антонелли, в борьбе за чемпионство остаются ещё пять гонщиков - Расселл, Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Ландо Норрис.

Однако реальные шансы тех, кто занимает более низкие места в турнирной таблице, на завоевание титула ничтожны, поскольку их шансы на победу зависят от того, наберёт ли Антонелли больше очков и не превысит ли какой-либо другой гонщик текущий результат итальянца — 340 очков.

При таком сценарии Расселлу, Хэмилтону и Ферстаппену придётся ждать этапа в Катаре, чтобы завоевать титул, тогда как Леклер и Норрис смогут выиграть его только в Абу-Даби.

Для завоевания Кубка Антонелли должен победить, а Расселл - финишировать девятым или ниже. Хэмилтон также должен пересечь финишную линию пятым или ниже, а Ферстаппен может финишировать на любой позиции.

Иными словами, чтобы обеспечить себе первый титул чемпиона мира в Остине, Антонелли нужно набрать на 23 очка больше, чем Расселл, на 14 - больше, чем Хэмилтон, и на шесть - больше, чем Ферстаппен.

Напомним

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию в спринте Гран-при Сингапура-2026. Несмотря на драматичный инцидент с возможным нарушением правил под жёлтыми флагами, стюарды решили не наказывать нидерландского гонщика.