Гран-прі F1 у Остіні: розклад вікенду та розклад сил у чемпіонаті

З 23 по 25 жовтня американський Остін (штат Техас) приймає 18-й етап сезону Формули-1 2026 року - Гран-прі США. Вже цієї неділі на трасі "Circuit of The Americas" лідер особистого заліку Андреа Кімі Антонеллі має математичні шанси достроково оформити свій перший титул, пише УНН.

Розклад вікенду Гран-прі США в Остіні

З п’ятниці, 23 жовтня, по неділю, 25 жовтня, на автодромі "Америк" в Остіні відбудеться 18-й етап сезону Формули-1 2026 року – Гран-прі США.

Заїзди пройдуть:

п'ятниця, 23 жовтня: перша практика: 20:30, друга практика: 00:00;

субота, 24 жовтня: третя практика: 20:30, кваліфікація: 00:00.

Сама ж гонка пройде у неділю, 25 жовтня, о 22:00.

Особливості траси Circuit of the Americas

Траса "Circuit of The Americas" (COTA), спроектована Германом Тільке у співпраці з американським архітектурним бюро HKS, мала дещо напружений старт, оскільки під час будівництва трапилося кілька невдач. Проте очікування виявилося того варте, коли 21 жовтня 2012 року чемпіон "Формули-1" 1978 року Маріо Андретті офіційно відкрив трасу.

У 2012 році на трасі "Circuit of The Americas" вперше відбулися перегони "Формули-1" - це був перший Гран-прі США після гонки 2007 року в Індіанаполісі. Як і слід було очікувати, понад 100 000 глядачів заповнили трибуни в Остіні, щоб стати свідками останньої перемоги Льюїса Гамільтона за кермом "McLaren" перед його переходом до "Mercedes" у 2013 році.

Гран-прі США розпочинається 250-метровим відрізком від поул-позиції до точки гальмування перед 1-м поворотом - це підйомний поворот, достатньо широкий, щоб дати пілотам можливість вибрати траєкторію, а учасникам - перегрупуватися ще до завершення першого кола.

Вперше гонка "Формули-1" на трасі "Circuit of The Americas" відбулася у 2012 році - це був перший Гран-прі США з 2007 року. З того часу гонка збирає одну з найбільших аудиторій у цьому виді спорту, а Льюїс Гамільтон став тут чемпіоном світу як у 2015, так і у 2019 роках.

Ось що робить цю трасу таким захоплюючим випробуванням і чому ця подія приваблює стільки глядачів.

Розклад сил у чемпіонаті перед етапом

Кімі Антонеллі залишається на вершині заліку пілотів з 3-го етапу сезону в Японії - і його лідерство ще більше зміцнилося після того, як він піднявся на подіум на минулому Гран-прі Сінгапуру.

Після 17-го етапу сезону італієць випереджає найближчого переслідувача Джорджа Рассела на 102 очки, а відставання Льюїса Гамільтона, який посідає третє місце, становить 111 очок.

З математичної точки зору, крім Антонеллі, у боротьбі за чемпіонство залишаються ще п’ять гонщиків - Расселл, Гамільтон, Макс Ферстаппен, Шарль Леклерк і Ландо Норріс.

Однак реальні шанси тих, хто посідає нижчі місця в турнірній таблиці, на здобуття титулу є мізерними, адже їхні шанси на перемогу залежать від того, чи не набере Антонеллі більше очок і чи жоден інший гонщик не перевищить поточний результат італійця - 340 очок.

За такого сценарію Расселлу, Гамільтону та Ферстаппену доведеться чекати до етапу в Катарі, щоб здобути титул, тоді як Леклерк і Норріс зможуть виграти його лише в Абу-Дабі.

Для здобуття Кубка, Антонеллі повинен перемогти, а Расселл - фінішувати дев’ятим або нижче. Гамільтон також повинен перетнути фінішну лінію п’ятим або нижче, а Верстаппен може фінішувати на будь-якій позиції.

Іншими словами, щоб забезпечити собі перший титул чемпіона світу в Остіні, Антонеллі потрібно набрати на 23 очки більше, ніж Расселл, на 14 - більше, ніж Гамільтон, і на шість - більше, ніж Верстаппен.

Нагадаємо

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен здобув поул-позицію на спринті Гран-прі Сінгапуру-2026. Попри драматичний інцидент із можливим порушенням правил під жовтими прапорами, стюарди вирішили не карати нідерландського гонщика.