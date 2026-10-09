Ферстаппен зі скандалом виграв кваліфікацію до спринта на Гран-Прі Сінгапуру

Макс Ферстаппен

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен здобув поул-позицію на спринті Гран-прі Сінгапуру-2026. Попри драматичний інцидент із можливим порушенням правил під жовтими прапорами, стюарди вирішили не карати нідерландського гонщика. Про це передає УНН з посиланням на Formula 1.

"Макс Ферстаппен завоював поул-позицію на спринті в Сінгапурі, випередивши Джорджа Рассела з "Мерседес" та Шарля Леклерка з "Феррарі" у напруженій сесії під світлом прожекторів на трасі "Марина-Бей-Стріт-Серкіт", - йдеться у повідомленні.

Ферстаппен ідеально розрахував час свого останнього кола, перевершивши результати кожного зі своїх суперників і завершивши сесію з часом 1 хв 31,156 с.

Його коло на м’яких шинах дозволило йому випередити Рассела на 0,120 с, а Леклерк відстав ще на одну десяту секунди й посів третє місце.

Франко Колапінто з команди "Alpine" фінішував на 11-му місці після того, як Рассел на останньому колі витіснив його з першої десятки, а Ніко Хюлькенберг на "Audi" посів 12-те місце.

Однак, зазначимо, заїзду передував скандал. Під час першої кваліфікації (SQ1) було піднято поодинокі жовті прапори через те, що Серхіо Перес із команди "Каділлак" врізався в огорожу, а згодом Ферстаппен, як здавалося, обігнав "Феррарі" Льюїса Гамільтона, що змусило Гамільтона повідомити по радіо: "Макс обігнав мене під жовтими прапорами".

Ферстаппен прокоментував: "Я знову пропущу Льюїса. Гадаю, я обігнав його ще до появи жовтих прапорів, але просто хочу перестрахуватися".

У документі, оприлюдненому після слухання стюардів щодо цього інциденту, пояснюється: "Коли болід № 3 (Ферстаппен) виїжджав із 7-го повороту на швидкісному колі, було показано один жовтий прапор. Болід № 44 (Гамільтон) перебував попереду боліда № 3 і був попереджений про наближення боліда № 3".

Стюарди вважали, що Ферстаппен "належним чином відреагував на жовтий прапор", і визнали, що хоча він і порушив правила, це було "неприємним наслідком значної різниці у швидкості наближення".

F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздів