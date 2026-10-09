Ферстаппен со скандалом выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию в спринте Гран-при Сингапура-2026. Несмотря на драматичный инцидент с возможным нарушением правил под желтыми флагами, стюарды решили не наказывать нидерландского гонщика. Об этом передает УНН со ссылкой на Formula 1.

"Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию в спринте в Сингапуре, опередив Джорджа Расселла из "Мерседес" и Шарля Леклера из "Феррари" в напряженной сессии под светом прожекторов на трассе "Марина-Бей-Стрит-Серки́т", — говорится в сообщении.

Ферстаппен идеально рассчитал время своего последнего круга, превзойдя результаты каждого из своих соперников и завершив сессию со временем 1 мин 31,156 с.

Его круг на мягких шинах позволил ему опередить Расселла на 0,120 с, а Леклер отстал еще на одну десятую секунды и занял третье место.

Франко Колапинто из команды "Alpine" финишировал на 11-м месте после того, как Расселл на последнем круге вытеснил его из первой десятки, а Нико Хюлькенберг на "Audi" занял 12-е место.

Однако отметим, что заезду предшествовал скандал. Во время первой квалификации (SQ1) были показаны одиночные желтые флаги из-за того, что Серхио Перес из команды "Кадиллак" врезался в ограждение, а позднее Ферстаппен, как показалось, обогнал "Феррари" Льюиса Хэмилтона, что заставило Хэмилтона сообщить по радио: "Макс обогнал меня под желтыми флагами".

Ферстаппен прокомментировал: "Я снова пропущу Льюиса. Думаю, я обогнал его еще до появления желтых флагов, но просто хочу перестраховаться".

В документе, опубликованном после слушания стюардов по этому инциденту, объясняется: "Когда болид № 3 (Ферстаппен) выезжал из 7-го поворота на быстром круге, был показан один желтый флаг. Болид № 44 (Хэмилтон) находился впереди болида № 3 и был предупрежден о приближении болида № 3".

Стюарды считали, что Ферстаппен "надлежащим образом отреагировал на желтый флаг", и признали, что, хотя он и нарушил правила, это было "неприятным следствием значительной разницы в скорости приближения".

F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездов