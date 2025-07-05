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Внезапное наводнение в Техасе унесло жизни 24 человек, более 20 девочек из лагеря пропали без вести

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Сильные дожди вызвали наводнения в Техас-Хилл-Кантри, что привело к гибели 24 человек и исчезновению десятков, среди которых более 20 девочек из летнего лагеря. Спасательные операции продолжаются, число жертв может возрасти.

Внезапное наводнение в Техасе унесло жизни 24 человек, более 20 девочек из лагеря пропали без вести

Сильные дожди обрушились на Техас-Хилл-Кантри в США, месячная норма осадков за считанные часы, в результате чего 24 человека погибли, а еще больше пропали без вести в пятницу, в том числе более 20 девочек, посещавших летний лагерь, пока поисковые группы проводили спасательные операции на лодках и вертолетах в паводковых водах, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

По меньшей мере 25 сантиметров дождя выпало ночью в центральном округе Керр в штате Техас, что привело к внезапному наводнению реки Гваделупе.

На пресс-конференции в пятницу вечером шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что погибло 24 человека. Власти заявили, что на данный момент спасено 237 человек, в том числе 167 с помощью вертолета.

Пропавшие дети посещали лагерь Camp Mystic, христианский лагерь вдоль реки Гваделупе в небольшом городке Хант.

Ситуация все еще развивалась, и чиновники заявили, что число погибших может измениться, поскольку спасательные операции продолжаются, общее число пропавших без вести неизвестно.

Власти все еще работают над идентификацией погибших.

По словам Боба Фогарти, метеоролога, речной датчик в Ханте зафиксировал подъем на 6,7 метра примерно за два часа. Датчик вышел из строя, зафиксировав уровень в 9 метров.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик сказал, что среди пропавших без вести было около 23 из примерно 750 девочек, посещавших лагерь Camp Mystic.

Прогноз предполагал дождь, и ночью предупреждение о наводнении было повышено и выдано как минимум 30 000 человек. Но в некоторых местах показатели превзошли ожидания, сказал Фогарти.

Патрик отметил, что вероятность сильного дождя и наводнения есть на большой территории.

Этот район известен как "аллея внезапных наводнений" из-за тонкого слоя почвы на холмах, сказал Остин Диксон, генеральный директор Общественного фонда Техас-Хилл-Кантри, который собирал пожертвования для помощи некоммерческим организациям, реагирующим на катастрофу. "Когда идет дождь, вода не впитывается в почву, - сказал Диксон. - Она направляется вниз по склону".

Индустрия речного туризма является ключевой частью экономики Техас-Хилл-Кантри, сказал Диксон. Он сказал, что известные столетние летние лагеря собирают детей со всей страны. Между Хантом и Ингремом много речных домов и домиков, сдаваемых в аренду.

Внезапное наводнение в Техасе: 13 погибших, десятки детей пропали без вести05.07.25, 01:58 • 4284 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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