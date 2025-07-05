Раптова повінь у Техасі забрала життя 24 людей, понад 20 дівчаток з табору зникли

Сильні дощі обрушилися на Техас-Гілл-Кантрі у США, місячна норма опадів за лічені години, внаслідок чого 24 людини загинули, а ще більше зникли безвісти в п'ятницю, у тому числі понад 20 дівчаток, які відвідували літній табір, поки пошукові групи проводили рятувальні операції на човнах та гелікоптерах у паводкових водах, пише УНН з посиланням на AP.

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Щонайменше 25 сантиметрів дощу випало вночі у центральному окрузі Керр у штаті Техас, що призвело до раптової повені річки Гваделупе.

На пресконференції у п'ятницю ввечері шериф округу Керр Ларрі Лейта повідомив, що загинуло 24 особи. Влада заявила, що наразі врятовано 237 осіб, у тому числі 167 за допомогою вертольота.

Діти, що зникли, відвідували табір Camp Mystic, християнський табір уздовж річки Гваделупе в невеликому містечку Гант.

Ситуація все ще розвивалася, і чиновники заявили, що кількість загиблих може змінитися, оскільки рятувальні операції тривають, загальна кількість зниклих безвісти невідома.

Влада все ще працює над ідентифікацією загиблих.

За словами Боба Фогарті, метеоролога, річковий датчик у Ганті зафіксував підйом на 6,7 метра приблизно за дві години. Датчик вийшов з ладу, зафіксувавши рівень у 9 метрів.

Віцегубернатор Техасу Ден Патрік сказав, що серед зниклих безвісти було близько 23 із приблизно 750 дівчаток, які відвідували табір Camp Mystic.

Прогноз передбачав дощ, і вночі попередження про повінь було підвищено і видано як мінімум 30 000 людей. Але в деяких місцях показники перевершили очікування, сказав Фогарті.

Патрік зазначив, що ймовірність сильного дощу та повені є на великій території.

Цей район відомий як "алея раптових повеней" через тонкий шар ґрунту на пагорбах, сказав Остін Діксон, генеральний директор Громадського фонду Техас-Гілл-Кантрі, який збирав пожертвування для допомоги некомерційним організаціям, які реагують на катастрофу. "Коли йде дощ, вода не вбирається в ґрунт, - сказав Діксон. - Вона прямує вниз схилом".

Індустрія річкового туризму є ключовою частиною економіки Техас-Гілл-Кантрі, сказав Діксон. Він сказав, що відомі столітні літні табори збирають дітей із усієї країни. Між Гантом та Інгремом багато річкових будинків та будиночків, що здаються в оренду.

Раптова повінь у Техасі: 13 загиблих, десятки дітей зникли безвісти