Tesla представила робота Optimus в Берлине: раздавал попкорн

Кристоф Зёдер/dpa

Компания Tesla в субботу в Берлине представила публике своего человекоподобного робота по имени Optimus, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Машина раздавала попкорн на рождественской ярмарке в торговом центре LP12, также известном как Mall of Berlin. Робот подбирал небольшие коробки с попкорном, наполнял их и раздавал посетителям.

Возле стенда образовалась длинная очередь. Как и во время других подобных демонстраций Tesla, оставалось неясным, в какой степени Optimus действовал автономно или, по крайней мере, частично управлялся дистанционно.

Хотя продажи электромобилей Tesla, вероятно, снова снизятся в этом году, генеральный директор Илон Маск объявил, что будущее компании заключается в самоуправляемых "роботакси" и человекоподобных роботах.

Маск также прогнозирует, что в будущем в мире будет больше роботов, чем людей. Автомобили и роботы с автономным управлением приведут к "миру без бедности", в котором каждый будет иметь доступ к лучшей медицинской помощи. "Оптимус будет невероятным хирургом", – объявил Маск.

Маск сказал, что надеется начать производство роботов до конца следующего года.

По сообщениям, некоторыми роботами управляют дистанционно во время таких демонстраций. Недавно в Интернете вызвало ажиотаж видео, на котором робот Optimus падает назад, как доска, на мероприятии в Майами.

Однако перед падением он поднимает обе руки к голове, и его движения намекают на то, что человек, управляющий им дистанционно, снял 3D-очки. Tesla не прокомментировала это.

Дополнение

Многие китайские компании исследуют роботов, а американские компании, такие как Agility Robotics и Figure AI, работают над использованием этих машин в промышленности.

Тем временем дочерняя компания Google, Waymo, является лидером в автономном вождении. В разных городах США используется более 2500 беспилотных автомобилей, тогда как Tesla пока управляла лишь несколькими десятками автомобилей в техасском городе Остин с руководителем на пассажирском сиденье.

