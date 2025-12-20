Tesla представила робота Optimus в Берлине: раздавал попкорн

$42.340.00
49.590.00
ukenru
14:15 • 4222 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 13820 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 17592 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 18714 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 19321 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 17500 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24057 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 38854 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27579 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 33098 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
94%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине20 декабря, 05:57 • 19071 просмотра
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23 • 13088 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 5760 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 10859 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 10186 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 73386 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 50298 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 58400 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 52151 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 77130 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Польша
Крым
Соединённые Штаты
Одесса
Реклама
УНН Lite
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 444 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 10365 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 24701 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 71584 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 52655 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-27
Фильм
Financial Times

Tesla представила робота Optimus в Берлине: раздавал попкорн

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Компания Tesla продемонстрировала своего человекоподобного робота Optimus на рождественской ярмарке в Берлине, где он раздавал попкорн. Хотя Tesla не прокомментировала, действовал ли робот автономно, Илон Маск прогнозирует, что будущее компании заключается в самоуправляемых «роботакси» и человекоподобных роботах.

Tesla представила робота Optimus в Берлине: раздавал попкорн
Кристоф Зёдер/dpa

Компания Tesla в субботу в Берлине представила публике своего человекоподобного робота по имени Optimus, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Машина раздавала попкорн на рождественской ярмарке в торговом центре LP12, также известном как Mall of Berlin. Робот подбирал небольшие коробки с попкорном, наполнял их и раздавал посетителям.

Возле стенда образовалась длинная очередь. Как и во время других подобных демонстраций Tesla, оставалось неясным, в какой степени Optimus действовал автономно или, по крайней мере, частично управлялся дистанционно.

Хотя продажи электромобилей Tesla, вероятно, снова снизятся в этом году, генеральный директор Илон Маск объявил, что будущее компании заключается в самоуправляемых "роботакси" и человекоподобных роботах.

Маск также прогнозирует, что в будущем в мире будет больше роботов, чем людей. Автомобили и роботы с автономным управлением приведут к "миру без бедности", в котором каждый будет иметь доступ к лучшей медицинской помощи. "Оптимус будет невероятным хирургом", – объявил Маск.

Маск сказал, что надеется начать производство роботов до конца следующего года.

По сообщениям, некоторыми роботами управляют дистанционно во время таких демонстраций. Недавно в Интернете вызвало ажиотаж видео, на котором робот Optimus падает назад, как доска, на мероприятии в Майами.

Однако перед падением он поднимает обе руки к голове, и его движения намекают на то, что человек, управляющий им дистанционно, снял 3D-очки. Tesla не прокомментировала это.

Дополнение

Многие китайские компании исследуют роботов, а американские компании, такие как Agility Robotics и Figure AI, работают над использованием этих машин в промышленности.

Тем временем дочерняя компания Google, Waymo, является лидером в автономном вождении. В разных городах США используется более 2500 беспилотных автомобилей, тогда как Tesla пока управляла лишь несколькими десятками автомобилей в техасском городе Остин с руководителем на пассажирском сиденье.

Робототакси Tesla регулярно дает сбои: пользователи составили целый перечень инцидентов26.06.25, 17:20 • 2620 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Тесла, Инк.
Остин, штат Техас
Илон Маск
Берлин