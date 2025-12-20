$42.340.00
Tesla представила робота Optimus у Берліні: роздавав попкорн

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Компанія Tesla продемонструвала свого людиноподібного робота Optimus на різдвяному ярмарку в Берліні, де він роздавав попкорн. Хоча Tesla не прокоментувала, чи робот діяв автономно, Ілон Маск прогнозує, що майбутнє компанії полягає в самокерованих «роботаксі» та людиноподібних роботах.

Tesla представила робота Optimus у Берліні: роздавав попкорн
Christoph Soeder/dpa

Компанія Tesla у суботу в Берліні представила публіці свого людиноподібного робота на ім'я Optimus, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Машина роздавала попкорн на різдвяному ярмарку в торговому центрі LP12, також відомому як Mall of Berlin. Робот підбирав невеликі коробки з попкорном, наповнював їх і роздавав відвідувачам.

Біля стенду утворилася довга черга. Як і під час інших подібних демонстрацій Tesla, залишалося незрозумілим, якою мірою Optimus діяв автономно чи, принаймні, частково керувався дистанційно.

Хоча продажі електромобілів Tesla, імовірно, знову знизяться цього року, генеральний директор Ілон Маск оголосив, що майбутнє компанії полягає в самокерованих "роботаксі" та людиноподібних роботах.

Маск також прогнозує, що в майбутньому у світі буде більше роботів, ніж людей. Автомобілі та роботи з автономним керуванням приведуть до "світу без бідності", у якому кожен матиме доступ до найкращої медичної допомоги. "Оптимус буде неймовірним хірургом", – оголосив Маск.

Маск сказав, що сподівається розпочати виробництво роботів до кінця наступного року.

За повідомленнями, деякими роботами керують дистанційно під час таких демонстрацій. Нещодавно в Інтернеті викликало ажіотаж відео, на якому робот Optimus падає назад, як дошка, на заході в Маямі.

Однак перед падінням він піднімає обидві руки до голови, і його рухи натякають на те, що людина, яка керує ним дистанційно, зняла 3D-окуляри. Tesla не прокоментувала це.

Доповнення

Багато китайських компаній досліджують роботів, а американські компанії, такі як Agility Robotics та Figure AI, працюють над використанням цих машин у промисловості.

Тим часом дочірня компанія Google, Waymo, є лідером в автономному водінні. У різних містах США використовується понад 2500 безпілотних автомобілів, тоді як Tesla поки що керувала лише кількома десятками автомобілів у техаському місті Остін з керівником на пасажирському сидінні.

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
