Tesla инвестирует 2 млрд долларов в стартап xAI, несмотря на сопротивление акционеров
Киев • УНН
Tesla инвестирует 2 миллиарда долларов в ИИ-стартап Илона Маска xAI, несмотря на провальное голосование акционеров. Это позволит интегрировать нейросети в физические продукты и ускорить развитие роботакси.
Компания Tesla объявила о масштабном вливании капитала в xAI – ШИ-стартап Илона Маска, что стало неожиданностью для рынка после провального голосования акционеров в ноябре. Сделка предусматривает приобретение привилегированных акций и подписание рамочного договора, который позволит автопроизводителю интегрировать передовые нейросети в свои физические продукты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Решение инвестировать 2 миллиарда долларов подчеркивает изменение приоритетов Tesla: на фоне падения продаж электромобилей на 16% в четвертом квартале компания делает ставку на автономность и роботов Optimus. Использование технологий xAI должно ускорить развитие роботакси, которые уже в первой половине 2026 года планируют запустить в Лас-Вегасе, Майами и Финиксе. Хотя акционеры ранее не дали официального одобрения этому шагу, руководство Tesla решило действовать, поскольку считает ИИ ключевым фактором будущего выживания бренда.
Финансовые показатели и реакция рынка
Несмотря на общее снижение годового дохода впервые в истории компании, Tesla сообщила о прибыли в 50 центов на акцию, что превысило ожидания аналитиков. Это помогло акциям вырасти на 3% на расширенных торгах. Положительную динамику обеспечил успех подписной модели Full Self–Driving (FSD), количество пользователей которой выросло на 40%, достигнув 1,1 миллиона человек.
Инвесторы восприняли новость об альянсе с xAI как сигнал к активному внедрению беспилотных технологий без водителя-наблюдателя, что уже начало тестироваться в Остине. Однако скептики указывают на риски конфликта интересов из-за роли Маска в администрации Трампа и отмены государственных субсидий, которые ранее были важным источником дохода для автопроизводителя.
