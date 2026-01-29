$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 4450 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 12814 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 15993 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 14469 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 14367 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 17069 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 19357 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 14034 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25384 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24475 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Tesla инвестирует 2 млрд долларов в стартап xAI, несмотря на сопротивление акционеров

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Tesla инвестирует 2 миллиарда долларов в ИИ-стартап Илона Маска xAI, несмотря на провальное голосование акционеров. Это позволит интегрировать нейросети в физические продукты и ускорить развитие роботакси.

Tesla инвестирует 2 млрд долларов в стартап xAI, несмотря на сопротивление акционеров

Компания Tesla объявила о масштабном вливании капитала в xAI – ШИ-стартап Илона Маска, что стало неожиданностью для рынка после провального голосования акционеров в ноябре. Сделка предусматривает приобретение привилегированных акций и подписание рамочного договора, который позволит автопроизводителю интегрировать передовые нейросети в свои физические продукты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение инвестировать 2 миллиарда долларов подчеркивает изменение приоритетов Tesla: на фоне падения продаж электромобилей на 16% в четвертом квартале компания делает ставку на автономность и роботов Optimus. Использование технологий xAI должно ускорить развитие роботакси, которые уже в первой половине 2026 года планируют запустить в Лас-Вегасе, Майами и Финиксе. Хотя акционеры ранее не дали официального одобрения этому шагу, руководство Tesla решило действовать, поскольку считает ИИ ключевым фактором будущего выживания бренда.

Финансовые показатели и реакция рынка

Несмотря на общее снижение годового дохода впервые в истории компании, Tesla сообщила о прибыли в 50 центов на акцию, что превысило ожидания аналитиков. Это помогло акциям вырасти на 3% на расширенных торгах. Положительную динамику обеспечил успех подписной модели Full Self–Driving (FSD), количество пользователей которой выросло на 40%, достигнув 1,1 миллиона человек.

Инвесторы восприняли новость об альянсе с xAI как сигнал к активному внедрению беспилотных технологий без водителя-наблюдателя, что уже начало тестироваться в Остине. Однако скептики указывают на риски конфликта интересов из-за роли Маска в администрации Трампа и отмены государственных субсидий, которые ранее были важным источником дохода для автопроизводителя. 

Степан Гафтко

