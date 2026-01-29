Tesla інвестує 2 млрд доларів у стартап xAI попри спротив акціонерів

Компанія Tesla оголосила про масштабне вливання капіталу в xAI – ШІ-стартап Ілона Маска, що стало несподіванкою для ринку після провального голосування акціонерів у листопаді. Угода передбачає придбання привілейованих акцій та підписання рамкового договору, який дозволить автовиробнику інтегрувати передові нейромережі у свої фізичні продукти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рішення інвестувати 2 мільярди доларів підкреслює зміну пріоритетів Tesla: на тлі падіння продажів електромобілів на 16% у четвертому кварталі компанія робить ставку на автономність та роботів Optimus. Використання технологій xAI має прискорити розвиток роботаксі, які вже у першій половині 2026 року планують запустити в Лас-Вегасі, Маямі та Фініксі. Хоча акціонери раніше не надали офіційного схвалення цьому кроку, керівництво Tesla вирішило діяти, оскільки вважає ШІ ключовим чинником майбутнього виживання бренду.

Фінансові показники та реакція ринку

Попри загальне зниження річного доходу вперше в історії компанії, Tesla повідомила про прибуток у 50 центів на акцію, що перевищило очікування аналітиків. Це допомогло акціям зрости на 3% на розширених торгах. Позитивну динаміку забезпечив успіх підписної моделі Full Self–Driving (FSD), кількість користувачів якої зросла на 40%, досягнувши 1,1 мільйона осіб.

Інвестори сприйняли новину про альянс із xAI як сигнал до активного впровадження безпілотних технологій без водія-наглядача, що вже почало тестуватися в Остіні. Проте скептики вказують на ризики конфлікту інтересів через роль Маска в адміністрації Трампа та скасування державних субсидій, які раніше були важливим джерелом доходу для автовиробника.

