Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 11843 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 15278 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 13827 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 13811 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 16668 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 18931 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13890 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 25187 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24383 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Tesla інвестує 2 млрд доларів у стартап xAI попри спротив акціонерів

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Tesla інвестує 2 мільярди доларів у ШІ-стартап Ілона Маска xAI, незважаючи на провальне голосування акціонерів. Це дозволить інтегрувати нейромережі у фізичні продукти та прискорити розвиток роботаксі.

Tesla інвестує 2 млрд доларів у стартап xAI попри спротив акціонерів

Компанія Tesla оголосила про масштабне вливання капіталу в xAI – ШІ-стартап Ілона Маска, що стало несподіванкою для ринку після провального голосування акціонерів у листопаді. Угода передбачає придбання привілейованих акцій та підписання рамкового договору, який дозволить автовиробнику інтегрувати передові нейромережі у свої фізичні продукти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Рішення інвестувати 2 мільярди доларів підкреслює зміну пріоритетів Tesla: на тлі падіння продажів електромобілів на 16% у четвертому кварталі компанія робить ставку на автономність та роботів Optimus. Використання технологій xAI має прискорити розвиток роботаксі, які вже у першій половині 2026 року планують запустити в Лас-Вегасі, Маямі та Фініксі. Хоча акціонери раніше не надали офіційного схвалення цьому кроку, керівництво Tesla вирішило діяти, оскільки вважає ШІ ключовим чинником майбутнього виживання бренду.

Фінансові показники та реакція ринку

Попри загальне зниження річного доходу вперше в історії компанії, Tesla повідомила про прибуток у 50 центів на акцію, що перевищило очікування аналітиків. Це допомогло акціям зрости на 3% на розширених торгах. Позитивну динаміку забезпечив успіх підписної моделі Full Self–Driving (FSD), кількість користувачів якої зросла на 40%, досягнувши 1,1 мільйона осіб.

Nvidia та Tesla обрали різні стратегії для досягнення автономного водіння11.01.26, 01:02 • 4071 перегляд

Інвестори сприйняли новину про альянс із xAI як сигнал до активного впровадження безпілотних технологій без водія-наглядача, що вже почало тестуватися в Остіні. Проте скептики вказують на ризики конфлікту інтересів через роль Маска в адміністрації Трампа та скасування державних субсидій, які раніше були важливим джерелом доходу для автовиробника. 

Tesla готується до запуску автопілота FSD у Європі та Китаї вже у лютому22.01.26, 23:58 • 3556 переглядiв

Степан Гафтко

