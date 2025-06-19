Демократы Техаса просят Tesla отложить запуск роботакси из-за нового закона

В США группа техасских законодателей-демократов в среду призвала Tesla Inc отложить свои планы по запуску роботакси в Остине, штат Техас, из-за нового закона об автономном вождении.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Группа законодателей-демократов Техаса обратилась к компании Tesla с просьбой отложить долгожданный запуск роботакси в Остине до сентября текущего года, - то есть до внедрения нового закона об автономном вождении.

В письме, направленном в среду, группа законодателей из Остина заявила, что отсрочка запуска, который, по словам генерального директора Илона Маска, "ориентировочно" может состояться в это воскресенье, "соответствует интересам как общественной безопасности, так и укрепления доверия общественности к деятельности компании Tesla".

Если Tesla решит продолжить запуск в этом месяце, законодатели попросили Tesla предоставить "подробную информацию", которая демонстрировала бы, как Tesla будет соблюдать новый закон штата во время запуска.

Неизвестно, насколько весомым будет письмо от законодателей-демократов в штате, где республиканцы занимают пост губернатора и имеют большинство в обеих законодательных палатах.

Справка

В прошлом году Маск сделал ставку на будущее Tesla на технологии автономного вождения, поскольку компания отказалась от гонки за быстрым ростом продаж электромобилей.

В январе Маск объявил, что Tesla предложит "автономные поездки за деньги в Остине в июне". Инвесторы с тех пор внимательно следят за запуском в Остине.

Многие из них связывают большую часть рыночной стоимости акций Tesla с надеждами на роботакси и человекоподобных роботов, которые компания еще не создала. - пишет издание.

Напомним

Tesla презентовала прототип автономного электромобиля Robovan для перевозки до 20 человек. Производство начнется в 2026 году, цена составит менее $30 000.

Теsla показала видео беспилотного автомобиля Model Y в Остине. Компания планирует запустить сервис роботакси в столице Техаса уже 12 июня.