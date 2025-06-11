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"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці
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10 червня, 17:49 • 16616 перегляди

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Tesla показала відео безпілотного автомобіля у Техасі напередодні запуску мережі роботаксі

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Tesla показала відео безпілотного автомобіля Model Y в Остіні. Компанія планує запустити сервіс роботаксі в столиці Техасу вже 12 червня.

Tesla показала відео безпілотного автомобіля у Техасі напередодні запуску мережі роботаксі

Компанія Tesla Ілона Маска показала в мережі Х відео автомобіля без водія, що рухається вулицями Остіна (штат Техас, США). Про це повідомляє УНН.

Деталі

Видання Bloomberg вказує, що компанія близька до запуску служби роботаксі в столиці Техасу. За даними ЗМІ, Tesla планує почати роботу своєї мережі 12 червня.

Компанія тестує безпілотні позашляховики Model Y, які будуть використовуватися на початковому етапі. Моделі Y з номерними знаками виробника та людиною за кермом були помічені під час їзди по різних районах Остіна

- йдеться у статті.

Очікується, що транспортні засоби використовуватимуть "несупервізовану" версію фірмового комплексу систем допомоги водієві Full Self-Driving.

Нагадаємо

У квітні Tesla офіційно запустила власний сервіс безпілотного таксі, але поки що лише для співробітників компанії в районі затоки Сан-Франциско та Остіну.

В березні 2025 року Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії на запуск роботаксі. Згідно з цим дозволом, Tesla володітиме і контролюватиме парк транспортних засобів і зможе перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками.

Роботаксі Waymo вперше з'являться за межами США - обрано Токіо17.12.24, 08:45 • 16805 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ТехнологіїАвто
Tesla Model Y
Tesla
Остін (Техас)
Техас
Ілон Маск
Tesla
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