Tesla показала відео безпілотного автомобіля у Техасі напередодні запуску мережі роботаксі
Київ • УНН
Tesla показала відео безпілотного автомобіля Model Y в Остіні. Компанія планує запустити сервіс роботаксі в столиці Техасу вже 12 червня.
Компанія Tesla Ілона Маска показала в мережі Х відео автомобіля без водія, що рухається вулицями Остіна (штат Техас, США). Про це повідомляє УНН.
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Видання Bloomberg вказує, що компанія близька до запуску служби роботаксі в столиці Техасу. За даними ЗМІ, Tesla планує почати роботу своєї мережі 12 червня.
Компанія тестує безпілотні позашляховики Model Y, які будуть використовуватися на початковому етапі. Моделі Y з номерними знаками виробника та людиною за кермом були помічені під час їзди по різних районах Остіна
Очікується, що транспортні засоби використовуватимуть "несупервізовану" версію фірмового комплексу систем допомоги водієві Full Self-Driving.
Нагадаємо
У квітні Tesla офіційно запустила власний сервіс безпілотного таксі, але поки що лише для співробітників компанії в районі затоки Сан-Франциско та Остіну.
В березні 2025 року Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії на запуск роботаксі. Згідно з цим дозволом, Tesla володітиме і контролюватиме парк транспортних засобів і зможе перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками.
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