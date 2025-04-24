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Tesla запустила тестовий сервіс роботаксі, але поки лише для працівників компанії

Київ • УНН

 • 3064 перегляди

Tesla запустила сервіс роботаксі для працівників у Сан-Франциско та Остіні. Компанія отримала дозвіл у Каліфорнії та планує запустити повністю автономний сервіс у 2025 році.

Tesla запустила тестовий сервіс роботаксі, але поки лише для працівників компанії

Tesla офіційно запустила власний сервіс безпілотного таксі, але поки що лише для співробітників компанії в районі затоки Сан-Франциско та Остіну. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

За інформацією, у середу компанія оголосила в X про запуск нової послуги під назвою "контрольоване замовлення таксі FSD" (Full Self-Driving) для "першої групи працівників у районі затоки Остін і Сан-Франциско".

За даними Tesla, на рахунку сервісу вже понад 1500 поїздок і понад 24 000 км пробігу.

Наразі це лише тестовий запуск перед запуском повністю автономного роботаксі, який, за словами Ілона Маска, імовірно буде в червні цього року.

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Ця послуга допомагає нам розробляти і перевіряти мережі FSD, мобільний застосунок, розподіл транспортних засобів, управління польотами та операції віддаленої допомоги

- написала компанія на X в середу.

Після багатьох років тизерів від Маска Tesla анонсувала сервіс роботаксі (і безпілотний автомобіль під назвою Cybercab) у жовтні 2024 року. І хоча Tesla тоді заявляла, що Cybercab не вийде на ринок раніше за 2026 рік, компанія також заявила, що неконтрольований автономний сервіс роботаксі має з'явитися в Техасі та Каліфорнії у 2025 році.

Відео, що супроводжує анонс, демонструє, як працює новий сервіс Tesla: безпілотник рухається містом, поки водій безпеки мовчки спостерігає з переднього сидіння. Попередження на екрані підкреслює: "FSD не робить автомобіль автономним".

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Нагадаємо

В березні 2025 року Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії на запуск роботаксі. Згідно з цим дозволом, Tesla володітиме і контролюватиме парк транспортних засобів і зможе перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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