Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії
Київ • УНН
Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії на запуск роботаксі. Компанія зможе контролювати парк авто та перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками.
Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії, необхідний для запуску обіцяної послуги роботаксі в штаті. Це означає, що компанія матиме контроль над своїм парком транспортних засобів і зможе перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Як повідомляє ЗМІ, у вівторок Комісія з комунального господарства Каліфорнії заявила, що схвалила заявку Tesla на отримання дозволу на здійснення чартерних перевезень - ліцензії, яку зазвичай видають компаніям, що надають послуги з перевезення вантажів із водієм.
Згідно з цим дозволом, Tesla володітиме і контролюватиме парк транспортних засобів і зможе перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками, але це не пов'язано з дозволами комісії на експлуатацію служб замовлення поїздок або автономних транспортних засобів.
Регулятор повідомив в електронному листі, що Tesla подала заявку на отримання дозволу в листопаді 2024 року, додавши, що компанія поки не подавала заявки на інші дозволи.
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