Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл від Каліфорнії, необхідний для запуску обіцяної послуги роботаксі в штаті. Це означає, що компанія матиме контроль над своїм парком транспортних засобів і зможе перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, у вівторок Комісія з комунального господарства Каліфорнії заявила, що схвалила заявку Tesla на отримання дозволу на здійснення чартерних перевезень - ліцензії, яку зазвичай видають компаніям, що надають послуги з перевезення вантажів із водієм.

Згідно з цим дозволом, Tesla володітиме і контролюватиме парк транспортних засобів і зможе перевозити співробітників за заздалегідь запланованими поїздками, але це не пов'язано з дозволами комісії на експлуатацію служб замовлення поїздок або автономних транспортних засобів.

Регулятор повідомив в електронному листі, що Tesla подала заявку на отримання дозволу в листопаді 2024 року, додавши, що компанія поки не подавала заявки на інші дозволи.

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