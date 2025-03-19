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Tesla получила первое разрешение для запуска роботакси в Калифорнии

Киев • УНН

 • 112483 просмотра

Tesla получила первое разрешение от Калифорнии на запуск роботакси. Компания сможет контролировать парк авто и перевозить сотрудников по заранее спланированным поездкам.

Tesla получила первое разрешение для запуска роботакси в Калифорнии

Tesla получила первое разрешение от Калифорнии, необходимое для запуска обещанной услуги роботакси в штате. Это означает, что компания будет иметь контроль над своим парком транспортных средств и сможет перевозить сотрудников по заранее запланированным поездкам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, во вторник Комиссия по коммунальному хозяйству Калифорнии заявила, что одобрила заявку Tesla на получение разрешения на осуществление чартерных перевозок - лицензии, которую обычно выдают компаниям, предоставляющим услуги по перевозке грузов с водителем.

Согласно этому разрешению, Tesla будет владеть и контролировать парк транспортных средств и сможет перевозить сотрудников по заранее запланированным поездкам, но это не связано с разрешениями комиссии на эксплуатацию служб заказа поездок или автономных транспортных средств.

Регулятор сообщил в электронном письме, что Tesla подала заявку на получение разрешения в ноябре 2024 года, добавив, что компания пока не подавала заявки на другие разрешения.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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