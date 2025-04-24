Tesla запустила тестовый сервис роботакси, но пока только для сотрудников компании

Tesla офіційно запустила власний сервіс безпілотного таксі, але поки що лише для співробітників компанії в районі затоки Сан-Франциско та Остіну. Об этом сообщает Mashable, пишет УНН.

Детали

По информации, в среду компания объявила в X о запуске новой услуги под названием "контролируемый заказ такси FSD" (Full Self-Driving) для "первой группы работников в районе залива Остин и Сан-Франциско".

По данным Tesla, на счету сервиса уже более 1500 поездок и более 24 000 км пробега.

Сейчас это только тестовый запуск перед запуском полностью автономного роботакси, который, по словам Илона Маска, вероятно будет в июне этого года.

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Эта услуга помогает нам разрабатывать и проверять сети FSD, мобильное приложение, распределение транспортных средств, управление полетами и операции удаленной помощи - написала компания на X в среду.

После многих лет тизеров от Маска Tesla анонсировала сервис роботакси (и беспилотный автомобиль под названием Cybercab) в октябре 2024 года. И хотя Tesla тогда заявляла, что Cybercab не выйдет на рынок раньше 2026 года, компания также заявила, что неконтролируемый автономный сервис роботакси должен появиться в Техасе и Калифорнии в 2025 году.

Видео, сопровождающее анонс, демонстрирует, как работает новый сервис Tesla: беспилотник движется по городу, пока водитель безопасности молча наблюдает с переднего сиденья. Предупреждение на экране подчеркивает: "FSD не делает автомобиль автономным".

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Напомним

В марте 2025 года Tesla получила первое разрешение от Калифорнии на запуск роботакси. Согласно этому разрешению, Tesla будет владеть и контролировать парк транспортных средств и сможет перевозить сотрудников по заранее запланированным поездкам.