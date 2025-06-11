Tesla показала видео беспилотного автомобиля в Техасе накануне запуска сети роботакси

Компания Tesla Илона Маска показала в сети Х видео автомобиля без водителя, движущегося по улицам Остина (штат Техас, США). Об этом сообщает УНН.

Детали

Издание Bloomberg указывает, что компания близка к запуску службы роботакси в столице Техаса. По данным СМИ, Tesla планирует начать работу своей сети 12 июня.

Компания тестирует беспилотные внедорожники Model Y, которые будут использоваться на начальном этапе. Модели Y с номерными знаками производителя и человеком за рулем были замечены во время езды по разным районам Остина - говорится в статье.

Ожидается, что транспортные средства будут использовать "несупервизированную" версию фирменного комплекса систем помощи водителю Full Self-Driving.

Напомним

В апреле Tesla официально запустила собственный сервис беспилотного такси, но пока только для сотрудников компании в районе залива Сан-Франциско и Остине.

В марте 2025 года Tesla получила первый разрешение от Калифорнии на запуск роботакси. Согласно этому разрешению, Tesla будет владеть и контролировать парк транспортных средств и сможет перевозить сотрудников по заранее запланированным поездкам.

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