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Tesla показала видео беспилотного автомобиля в Техасе накануне запуска сети роботакси

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Tesla показала видео беспилотного автомобиля Model Y в Остине. Компания планирует запустить сервис роботакси в столице Техаса уже 12 июня.

Tesla показала видео беспилотного автомобиля в Техасе накануне запуска сети роботакси

Компания Tesla Илона Маска показала в сети Х видео автомобиля без водителя, движущегося по улицам Остина (штат Техас, США). Об этом сообщает УНН.

Детали

Издание Bloomberg указывает, что компания близка к запуску службы роботакси в столице Техаса. По данным СМИ, Tesla планирует начать работу своей сети 12 июня.

Компания тестирует беспилотные внедорожники Model Y, которые будут использоваться на начальном этапе. Модели Y с номерными знаками производителя и человеком за рулем были замечены во время езды по разным районам Остина

- говорится в статье.

Ожидается, что транспортные средства будут использовать "несупервизированную" версию фирменного комплекса систем помощи водителю Full Self-Driving.

Напомним

В апреле Tesla официально запустила собственный сервис беспилотного такси, но пока только для сотрудников компании в районе залива Сан-Франциско и Остине.

В марте 2025 года Tesla получила первый разрешение от Калифорнии на запуск роботакси. Согласно этому разрешению, Tesla будет владеть и контролировать парк транспортных средств и сможет перевозить сотрудников по заранее запланированным поездкам.

Роботакси Waymo впервые появятся за пределами США - выбран Токио17.12.24, 08:45 • 16804 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ТехнологииАвто
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Остин, штат Техас
Техас
Элон Маск
Tesla
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