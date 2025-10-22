Tesla отзывает почти 13 тысяч автомобилей в США из-за риска неисправности аккумуляторов

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 860 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2492 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3844 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5538 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5136 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6596 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15362 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16960 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26095 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31561 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярные новости
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 30872 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto22 октября, 05:30 • 40535 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22 октября, 05:34 • 33233 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 20706 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16334 просмотра
публикации
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 860 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 2492 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 7492 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 13636 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16464 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Черниговская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 636 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 28378 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 43458 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 53019 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 43123 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
БМ-21 «Град»
Крылатая ракета Storm Shadow

Tesla отзывает почти 13 тысяч автомобилей в США из-за риска неисправности аккумуляторов

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Tesla отзывает 12 963 электромобиля Model 3 и Model Y в США из-за возможного дефекта аккумуляторной батареи. Это может привести к внезапной потере мощности двигателя, повышая риск ДТП.

Tesla отзывает почти 13 тысяч автомобилей в США из-за риска неисправности аккумуляторов

Американский автопроизводитель Tesla отзывает 12 963 электромобиля моделей Model 3 и Model Y в США из-за возможного дефекта в системе аккумуляторной батареи, который может привести к внезапной потере мощности двигателя. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в некоторых транспортных средствах обнаружен дефект контактора аккумуляторного блока, что может вызвать внезапную остановку или потерю способности автомобиля разгоняться, повышая риск дорожно-транспортного происшествия.

Китайские автогиганты меняют стратегию из-за падения экспорта в россию08.09.25, 11:34 • 3396 просмотров

В Tesla сообщили, что владельцам будут бесплатно заменены поврежденные компоненты, а обновление будет проводиться через сервисные центры компании. В то же время представители Tesla не прокомментировали ситуацию на запрос Reuters.

Производитель уже зафиксировал 36 гарантийных обращений и 26 полевых отчетов, связанных с этой проблемой. Компания заверила, что не получала сообщений об авариях, травмах или смертельных случаях, вызванных этим дефектом.

Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех04.09.25, 09:36 • 2798 просмотров

Это уже второе сообщение о технических рисках для Tesla за октябрь. Ранее NHTSA объявила о расследовании в отношении 2,88 миллиона автомобилей Tesla, оснащенных системой Full Self-Driving (полностью автономного управления). Причиной стали более 50 сообщений о потенциальных нарушениях безопасности и серия ДТП, предположительно связанных с функционированием автопилота.

Иск против Tesla: семьи обвиняют дверные ручки Cybertruck в гибели трех студентов04.10.25, 15:54 • 11344 просмотра

Степан Гафтко

ТехнологииАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Tesla Cybertruck
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Reuters
Остин, штат Техас
Техас
Соединённые Штаты