Tesla отзывает почти 13 тысяч автомобилей в США из-за риска неисправности аккумуляторов
Tesla отзывает 12 963 электромобиля Model 3 и Model Y в США из-за возможного дефекта аккумуляторной батареи. Это может привести к внезапной потере мощности двигателя, повышая риск ДТП.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в некоторых транспортных средствах обнаружен дефект контактора аккумуляторного блока, что может вызвать внезапную остановку или потерю способности автомобиля разгоняться, повышая риск дорожно-транспортного происшествия.
В Tesla сообщили, что владельцам будут бесплатно заменены поврежденные компоненты, а обновление будет проводиться через сервисные центры компании. В то же время представители Tesla не прокомментировали ситуацию на запрос Reuters.
Производитель уже зафиксировал 36 гарантийных обращений и 26 полевых отчетов, связанных с этой проблемой. Компания заверила, что не получала сообщений об авариях, травмах или смертельных случаях, вызванных этим дефектом.
Это уже второе сообщение о технических рисках для Tesla за октябрь. Ранее NHTSA объявила о расследовании в отношении 2,88 миллиона автомобилей Tesla, оснащенных системой Full Self-Driving (полностью автономного управления). Причиной стали более 50 сообщений о потенциальных нарушениях безопасности и серия ДТП, предположительно связанных с функционированием автопилота.
