Китайские автогиганты меняют стратегию из-за падения экспорта в россию

Резкое сокращение продаж автомобилей в россии и ужесточение тарифной политики кремля создали серьезные вызовы для китайских автопроизводителей, которые после 2022 года сделали российский рынок одним из ключевых для экспансии. Теперь компании вынуждены искать новые возможности за рубежом на фоне глобальных ценовых войн. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После ухода большинства западных брендов из россии именно китайские компании заполнили вакуум, получив значительные прибыли. Однако в конце 2024 года москва повысила так называемый "сбор за переработку" для импортированных авто, что добавило более 8 тысяч долларов к стоимости легковых автомобилей с небольшими двигателями. Одновременно высокие ставки кредитования ограничили покупательную способность населения, что привело к падению продаж автомобилей на 27% в первом полугодии. Импорт машин из Китая снизился еще сильнее - на 62%.

Эта тенденция уже бьет по трем самым популярным китайским брендам в россии, которые потеряли часть позиций. Спрос с российского рынка ранее помог Китаю стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире в 2023 году, и почти 20% всех зарубежных поставок тогда направлялись именно туда. Теперь производители пытаются компенсировать потери за счет других направлений.

Общая доля китайских брендов на рынке россии приблизилась к верхней границе в 50-60%, и будущий рост может быть ограничен местной политикой и емкостью рынка – сказала Розали Чен, старший аналитик исследовательской фирмы Third Bridge.

Однако новая стратегия сталкивается с барьерами: ЕС ввел до 35% тарифов на китайские электромобили, США и Канада - 100%, а Мексика, которая уже опередила россию по объемам импорта китайских авто, рассматривает собственные ограничения. Это связано как с конкуренцией, так и с политическим давлением со стороны Вашингтона.

В самой КНР производители также борются с избыточными мощностями и ценовыми войнами, что вынуждает их активнее искать экспортные рынки. Например, BYD, который не имеет официального присутствия в россии, более чем вдвое увеличил зарубежные продажи и начал конкурировать с Chery за первое место среди экспортеров.

Эксперты подчеркивают, что китайские компании не способны контролировать экономические циклы на ключевых рынках. По словам Пола Гонга из UBS Group AG, нынешняя ситуация напоминает 2015 год, когда падение рубля и замедление экономики Китая привели к финансовой нестабильности в ряде развивающихся стран.

