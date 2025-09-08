$41.220.13
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Китайские автогиганты меняют стратегию из-за падения экспорта в россию

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Китайские автопроизводители сталкиваются с вызовами на российском рынке из-за сокращения продаж и повышения пошлин. Это вынуждает их искать новые экспортные направления на фоне глобальных ценовых войн и новых тарифов.

Китайские автогиганты меняют стратегию из-за падения экспорта в россию

Резкое сокращение продаж автомобилей в россии и ужесточение тарифной политики кремля создали серьезные вызовы для китайских автопроизводителей, которые после 2022 года сделали российский рынок одним из ключевых для экспансии. Теперь компании вынуждены искать новые возможности за рубежом на фоне глобальных ценовых войн. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После ухода большинства западных брендов из россии именно китайские компании заполнили вакуум, получив значительные прибыли. Однако в конце 2024 года москва повысила так называемый "сбор за переработку" для импортированных авто, что добавило более 8 тысяч долларов к стоимости легковых автомобилей с небольшими двигателями. Одновременно высокие ставки кредитования ограничили покупательную способность населения, что привело к падению продаж автомобилей на 27% в первом полугодии. Импорт машин из Китая снизился еще сильнее - на 62%.

Экс-дизайнер Lamborghini Шмельц возглавил европейский отдел Xiaomi Auto04.09.25, 09:49 • 2721 просмотр

Эта тенденция уже бьет по трем самым популярным китайским брендам в россии, которые потеряли часть позиций. Спрос с российского рынка ранее помог Китаю стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире в 2023 году, и почти 20% всех зарубежных поставок тогда направлялись именно туда. Теперь производители пытаются компенсировать потери за счет других направлений.

Общая доля китайских брендов на рынке россии приблизилась к верхней границе в 50-60%, и будущий рост может быть ограничен местной политикой и емкостью рынка 

– сказала Розали Чен, старший аналитик исследовательской фирмы Third Bridge.

Однако новая стратегия сталкивается с барьерами: ЕС ввел до 35% тарифов на китайские электромобили, США и Канада - 100%, а Мексика, которая уже опередила россию по объемам импорта китайских авто, рассматривает собственные ограничения. Это связано как с конкуренцией, так и с политическим давлением со стороны Вашингтона.

Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех04.09.25, 09:36 • 2463 просмотра

В самой КНР производители также борются с избыточными мощностями и ценовыми войнами, что вынуждает их активнее искать экспортные рынки. Например, BYD, который не имеет официального присутствия в россии, более чем вдвое увеличил зарубежные продажи и начал конкурировать с Chery за первое место среди экспортеров.

Эксперты подчеркивают, что китайские компании не способны контролировать экономические циклы на ключевых рынках. По словам Пола Гонга из UBS Group AG, нынешняя ситуация напоминает 2015 год, когда падение рубля и замедление экономики Китая привели к финансовой нестабильности в ряде развивающихся стран.

Рынок новых грузовиков в Украине в этом году сократился на 10%04.07.25, 09:00 • 1323 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаАвто
Bloomberg L.P.
Мексика
Европейский Союз
Канада
Китай
Соединённые Штаты