Рынок новых грузовиков в Украине в этом году сократился на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом падение спроса в июне достигло 29%, сообщили в пятницу в ассоциации "Укравтопром", назвав бестселлеры, пишет УНН.

Детали

"В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 856 авто", - сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлогодним июнем, спрос на новые коммерческие авто, как указано, уменьшился на 29%.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

CITROEN – 152 ед.;

RENAULT – 107 ед.;

PEUGEOT – 70 ед.;

MERCEDES-BENZ – 60 ед.;

TOYOTA – 59 ед.

"Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 5629 новых машин, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

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