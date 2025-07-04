Рынок новых грузовиков в Украине в этом году сократился на 10%
Киев • УНН
Украинский рынок новых грузовых и специальных автомобилей сократился на 10% с начала года, достигнув 5629 единиц. В июне спрос упал на 29% по сравнению с прошлым годом, реализовано 856 авто.
Рынок новых грузовиков в Украине в этом году сократился на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом падение спроса в июне достигло 29%, сообщили в пятницу в ассоциации "Укравтопром", назвав бестселлеры, пишет УНН.
Детали
"В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 856 авто", - сообщает Укравтопром.
По сравнению с прошлогодним июнем, спрос на новые коммерческие авто, как указано, уменьшился на 29%.
В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- CITROEN – 152 ед.;
- RENAULT – 107 ед.;
- PEUGEOT – 70 ед.;
- MERCEDES-BENZ – 60 ед.;
- TOYOTA – 59 ед.
"Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 5629 новых машин, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
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