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Рынок новых грузовиков в Украине в этом году сократился на 10%

Киев • УНН

 • 115 просмотра

Украинский рынок новых грузовых и специальных автомобилей сократился на 10% с начала года, достигнув 5629 единиц. В июне спрос упал на 29% по сравнению с прошлым годом, реализовано 856 авто.

Рынок новых грузовиков в Украине в этом году сократился на 10%

Рынок новых грузовиков в Украине в этом году сократился на 10% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, при этом падение спроса в июне достигло 29%, сообщили в пятницу в ассоциации "Укравтопром", назвав бестселлеры, пишет УНН.

Детали

"В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 856 авто", - сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлогодним июнем, спрос на новые коммерческие авто, как указано, уменьшился на 29%.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  • CITROEN – 152 ед.;
    • RENAULT – 107 ед.;
      • PEUGEOT – 70 ед.;
        • MERCEDES-BENZ – 60 ед.;
          • TOYOTA – 59 ед.

            "Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 5629 новых машин, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

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            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаАвто
            Citroën
            Toyota
            Украина
            Tesla
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