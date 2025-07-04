Ринок нових вантажівок в Україні цього року скоротився на 10% у порівнянні з аналогічним торішнім періодом, при чому падіння попиту у червні сягнуло 29%, повідомили у п'ятницю в асоціації "Укравтопром", назвавши бестселери, пише УНН.

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"Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 856 авто", - повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з торішнім червнем, попит на нові комерційні авто, як вказано, зменшився на 29%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

CITROEN – 152 од.;

RENAULT – 107 од.;

PEUGEOT – 70 од.;

MERCEDES-BENZ – 60 од.;

TOYOTA – 59 од.

"Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 5629 нових машин, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - ідеться у повідомленні.

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