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Ринок нових вантажівок в Україні цього року скоротився на 10%

Київ • УНН

 • 341 перегляди

Український ринок нових вантажних та спеціальних автомобілів скоротився на 10% з початку року, досягнувши 5629 одиниць. У червні попит впав на 29% порівняно з минулим роком, реалізовано 856 авто.

Ринок нових вантажівок в Україні цього року скоротився на 10%

Ринок нових вантажівок в Україні цього року скоротився на 10% у порівнянні з аналогічним торішнім періодом, при чому падіння попиту у червні сягнуло 29%, повідомили у п'ятницю в асоціації "Укравтопром", назвавши бестселери, пише УНН.

Деталі

"Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 856 авто", - повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з торішнім червнем, попит на нові комерційні авто, як вказано, зменшився на 29%.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  • CITROEN – 152 од.;
    • RENAULT – 107 од.;
      • PEUGEOT – 70 од.;
        • MERCEDES-BENZ – 60 од.;
          • TOYOTA – 59 од.

            "Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 5629 нових машин, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - ідеться у повідомленні.

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            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаАвто
            Citroën
            Toyota
            Україна
            Tesla
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