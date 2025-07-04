Ринок нових вантажівок в Україні цього року скоротився на 10%
Київ • УНН
Український ринок нових вантажних та спеціальних автомобілів скоротився на 10% з початку року, досягнувши 5629 одиниць. У червні попит впав на 29% порівняно з минулим роком, реалізовано 856 авто.
Ринок нових вантажівок в Україні цього року скоротився на 10% у порівнянні з аналогічним торішнім періодом, при чому падіння попиту у червні сягнуло 29%, повідомили у п'ятницю в асоціації "Укравтопром", назвавши бестселери, пише УНН.
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"Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 856 авто", - повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з торішнім червнем, попит на нові комерційні авто, як вказано, зменшився на 29%.
До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- CITROEN – 152 од.;
- RENAULT – 107 од.;
- PEUGEOT – 70 од.;
- MERCEDES-BENZ – 60 од.;
- TOYOTA – 59 од.
"Усього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 5629 нових машин, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - ідеться у повідомленні.
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