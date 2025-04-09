Двое мальчиков в возрасте 9 и 10 лет пострадали в результате столкновения автомобилей Citroen и Honda в Гостомеле Киевской области.
14-летняя девочка получила серьезные травмы после того, как ее сбил водитель Citroen на нерегулируемом пешеходном переходе в
Одессе.
Пьяный водитель спровоцировал крупную аварию в Киевской области, в которой пострадали три человека, повреждены по меньшей мере
четыре автомобиля, а водитель был задержан с уровнем алкоголя в крови 1,6 промилле.
Пьяный водитель врезался на минивэне в припаркованный грузовик в Киеве ночью во время комендантского часа, травмировав пассажира,
и был подозреваемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Маяковская станция экстренной медицинской помощи в Одесской области получила новый современный автомобиль скорой помощи класса С в
рамках усиления и модернизации системы экстренной медицинской помощи в регионе.
Львовянин пытался ввезти в Украину 158 iPhone стоимостью 8 миллионов гривен, спрятав их в конструктивных полостях своего
автомобиля.