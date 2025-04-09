Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Пьяный водитель врезался на минивэне в припаркованный грузовик в Киеве ночью во время комендантского часа, травмировав пассажира, и был подозреваемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.